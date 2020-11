Nagy-Britannia reagált Hamilton hetedik bajnoki címére: egy emberként ütnék lovaggá

Vasárnap Lewis Hamilton megnyerte a hetedik világbajnoki címét és természetesen ennek hatalmas visszhangja volt hazájában, Nagy-Britanniában, sokan a történelem legjobb versenyzőjének tartják, mások szerint egyenesen az ország legnagyobb sportolójának nevezték.

A Daily Mail szerint Hamilton hetedik trófeája bizonyítja, hogy a mai kornak ő a legnagyobb brit sportolója: „Nincs komoly kihívója, még Sir Andy Murray, Sir Mo Farah vagy Chris Froome sem ér fel hozzá.”

A The Mail szerint „Hamilton tulajdonképpen többet hozott össze egy borzasztóan erős mezőnyben, mint bárki más. Hányan mondhatják el ugyanezt brit kortársai közül? Pontosan, sehányan.” A Twitteren a Manchester United és az angol válogatott volt védője, Rio Ferdinand írta azt, hogy Hamilton „kétségkívül a legnagyobb sportember, akit ez az ország valaha kitermelt.”

A The Times is egyetértett abban, hogy Schumacher rekordjának beállítása után lehet beszélni róla Nagy-Britannia legnagyobb sportolójaként, míg a The Sun írója, Ben Hunt a pályán kívüli munkájára mutat rá:

„Kimondta véleményét Donald Trumpról, a környezetvédelemről és a rasszizmusról, és továbbra is így fog tenni. Az, hogy valaki egyetért-e azzal, amit mond, nem számít. Idén a versenyeken túli munkájával kiharcolta, hogy az Egyesült Királyság legnagyobb sportembereként tekintsek rá.”

Sokan már azt is követelik, hogy Hamiltont üssék lovaggá, ahogy a már említett Murrayt és Farah-t is. Októberben már levelet is küldött egy korábbi miniszter Boris Johnsonnak, hogy vigyék ezt véghez. Hamilton maga így gondolkodik a lehetőségről:

„Amikor arra gondolok, hogy valakit lovaggá ütnek, akkor olyanokra gondolok, mint nagyapám, aki a háborúban szolgált. Vannak, akik száz évet is várnak, mire megkapják az elismerést és manapság vannak olyan orvosok és nővérek, akik napi szinten mentenek életeket.”

„Szerintem ők azok, akik ezt megérdemelnék, mert ők az észrevétlen hősök, én pedig nem tartom magam annak. Nem mentettem meg senkit. Ez pedig egy hatalmas megtiszteltetés, amit kevesen érdemelnek ki. Amikor meghallom a hímnuszt, nagyon büszke vagyok a hazámra. Különleges pillanat, amikor az országodat képviseled és lóg a zászló a fejed felett.”

Ajánlott videó: