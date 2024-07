Nagy baleset az esős belga FP3-on, 15 perc után véget ért az edzés érdemi része

Esős körülmények között vette kezdetét a Belga Nagydíj harmadik szabadedzése, amely előtt közvetlenül tudtuk meg, hogy a Mercedes nagyon gyorsan dobja az új padlólemezét, és helyette visszatérnek a korábbi specifikációra, miután pénteken nagyon nagy volt a hátrányuk, főleg az egyenesekben.

Az FP3 elején rögtön sokan kijöttek, viszont már ekkor arra számítottak a csapatok, hogy 5-10 percen belül sok eső fog érkezni a pályára, és láthattuk, hogy többen is igénybe vették a bukóteret a nehéz, de tovább romló körülmények között.

Ricciardo arra panaszkodott, hogy úgy érzi, kezdi elveszteni a hidraulikát és nehéz kormányoznia, de a csapat nem látott problémát az adatokban, miközben Verstappen állt az élre egy 2:03.2-es idővel, őt Gasly és a két McLaren követte.

Rövid ideig Norris miatt volt sárga zászló, majd pár perccel később Stroll szenvedett nagy balesetet: a Raidillonnál csúszott a falba a kanadai és törte meg az autóját, és bár nagy volt a becsapódás, szerencsére Stroll segítség nélkül tudott kiszállni az Aston Martinból – videó itt!

Az edzést a baleset miatt piros zászlóval félbeszakították, és közel 10 percig állt az edzés, miközben tovább zuhogott az eső, ami nem sok jót vetített előre az edzés maradék részére.

Bár jött a zöld zászló, a pilóták maradtak a bokszban, pár perc elteltével pedig ismét jött a piros zászló, mivel több helyen is állt a víz a pályán, ami veszélyessé tetté volna a pályára menetelt a pilóták számára. Az orvosi autó 23 perccel az FP3 vége előtt pályára ment, hogy felmérje a körülményeket, de még mindig úgy tűnt, hogy nem alkalmas a körözésre a pálya.

Az utolsó negyedórába érve Piastri ki is szállt az autójából, és az RB-sek is a bokszfalon beszélgettek. Aztán az edzés végéhez közeledve több pilóta is visszaült az autójába, és az utolsó 2 percre zöld zászlót jelzett a versenyirányítás.

Az FP3 legvégén még többen pályára mentek, az esőben az újraindításra váró szurkolók nagy örömére, mért kört viszont az idő rövidsége miatt senki nem tudott futni, sőt Sainz a kavicságyat is meglátogatta az esőgumikkal.

Az edzést tehát Verstappen zárta az élen Piastri, Gasly, Norris és Ocon előt, majd Stroll, Bottas, Hamilton és Perez következett - azonban ezúttal még a megszokottnál is kisebb jelentősége volt a köridőknek a kurta-furcsa edzés miatt.

A tervek szerint a Forma-2-es sprintfutamot 14:15-től rendezik, a Forma-1-es időmérőt pedig 16 órától. Előbbit nem közvetíti a közmédia, utóbbit pedig a Duna TV adja élőben.