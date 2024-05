Nagy bajban a Red Bull az F1-es fejlesztések kapcsán

Amióta bevezették a költségvetési sapkát a Forma-1-ben, azóta az extra költségek nem csak gazdasági szempontból költségesek, hanem azért is, mert ilyenkor valamilyen területről el kell vonniuk pénzt a csapatoknak.

Idén a sapka összege 135 millió dollár lett volna, azonban mivel ezt a 21 futamos naptár mellett tervezték meg, a 24 futam miatt ennél nagyobb összegből gazdálkodhatnak a csapatok, az olasz Formu1a.uno szerint körülbelül 142,2 millió dollárból.

Az olasz szaklap szerint a csapatok ebből körülbelül 12 milliót allokálnak fejlesztésekre, azonban ebből az összegből állják az autótörések miatti javításokat is – ilyen szempontból pedig a Williams és a Red Bull is nagyon rosszul áll.

A becslések szerint mindkét csapatnak eddig 3 millió dollárt kellett költenie a javításokra, ami a fejlesztésekre szánt összeg 25 százaléka – miközben még csak a szezon harmadánál járunk. A Red Bullnál Perez monacói balesete önmagában 2 millió közeli összegbe került.

A Formu1a.uno Red Bull-os forrása amiatt aggódik, hogy ha további autótörések lesznek, akkor akár a szezon hajrárája tervezett fejlesztéseiket is el kell majd vetniük. Ez azért is lehet aggasztó a Milton Keynes-i istállónak, mert a Ferrari már csak 24 pontra van tőlük, és a McLaren is versenyképesnek mutatkozik – náluk pedig még nem volt nagyobb autótörés idén.

Eközben Marko szerint a Ferrari lehet a favorit Kanadában, míg Hamilton megdöntötte Schumacher rekordját.