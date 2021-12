Műtét vár Fernando Alonsóra az F1 téli szünetében

Idén februárban arra a hírre kaphattuk fel a fejünket, hogy Fernando Alonso kerékpáros balesetet szenvedett Svájcban. A kétszeres világbajnok a baleset folyamán állkapocscsonttörést szenvedett.

Nem sokkal a baleset után meg is műtötték a francia istálló pilótáját, aki elmondta, hogy télen is műtéten kell majd átesnie, és hogy az ezt követő felépüléssel is fog telni a téli szünete.

„Az lesz a sorsom a télen, hogy kórházba megyek. Először is azért, hogy eltávolítsák a februári balesetemkor behelyezett lemezeket az arcomból és az állkapocscsontomból, majd néhány hétig pihenek emiatt” – mondta az El Mundo Deportivónak a RacingNews365 tudósítása szerint.

Alonso visszatérő szezonja egyáltalán nem sikerült rosszul: a Magyar Nagydíjon komoly szerepet játszott a csapattárs Esteban Ocon győzelmében, Katarban pedig a harmadik helyen ért célba, így ismét dobogóra állhatott a száguldó cirkuszban.

