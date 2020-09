Mumus pályáján fordítana a Red Bull

Mind Max Verstappen, mind a Mugellóban F1-es pályafutását szerző Alexander Albon biztos benne, hogy célba vehetik az eddigi 6 Orosz Nagydíjat kivétel nélkül megnyerő Mercedest.

A világbajnokság harmadik helyén álló Verstappen szörnyű versenyeken van túl, miután mindkét olaszországi futamot feladni kényszerült. A holland Mugellóban ráadásul az első kört sem élte túl.

„Szerintem az egész csapatnak jól jött az egy hetes kihagyás. Most viszont alig várom, hogy újra versenyezzek, különösen a Mugellóban történtek fényében. Nyilvánvalóan nem a legjobb így befejezni egy hétvégét, különösen akkor, amikor jó esély kínálkozik a dobogóra” – emlékezett vissza a holland.

„Van néhány problémánk, a csapat azonban egy emberként dolgozik azon, hogy a lehető leghamarabb kijavítsuk azokat. Mindent megteszünk azért, hogy esélyünk nyíljon a győzelemre. Mugellóban szerintem nagy lépést tettünk előre.”

„Jó érzés volt Alexet pályafutása során először a dobogón látni. Továbbra is küzdeni fogunk a győzelmekért és a dobogós helyezésekért.”

„Nem lesz egyszerű dolgunk Szocsiban, ami korábban sem feküdt nekünk. A pálya legtöbb kanyarja derékszögű, ami egyedülállóvá teszi a naptárban.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, in the pits during Qualifying Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Meg kell találnunk a legjobb beállításokat annak érdekében, hogy a lassú kanyarokban is boldoguljunk, ugyanakkor az egyenesekben is gyorsak legyünk. Nem lesz könnyű itt előzni, de reméljük, nem is lesz rá szükségünk. Jó eredményben reménykedünk” – tekintett előre.

Verstappen csapattársa, Alexander Albon némileg megkönnyebbülhetett, miután Mugellóban megszerezte pályafutása első dobogós helyezését. A távozásáról szóló, korábban egyre erősödő pletykák az utóbbi hetekben csitulni látszanak.

„A tripla hétvégék nagyon megterhelőek, ezért a pihenéssel töltött hetek nagyon jól jönnek számunkra. Az előző három verseny nagyon kimerítő volt, így jó volt egy kis időt otthon tölteni. Akár egy, akár három verseny áll előtted, mindig a legjobbat igyekszel nyújtani a versenyhétvége során” – kezdte a thai versenyző.

„Nagyon örültem a Mugellóban szerzett dobogómnak. Szeretném megköszönni a csapatnak, hogy az első naptól kezdve támogattak. Mindnyájunknak kijárt már ez a siker. Jó volt, hogy volt mit ünnepelni.”

„Különleges érzés volt thaiföldi zászlót látni a dobogón. Büszke vagyok arra, hogy én vagyok az első, akinek ez sikerült. Hálás vagyok a thaiföldi szurkolóimnak, akik egész pályafutásom alatt támogattak engem. A vasárnapi nap jól sikerült Mugellóban. Remélem, sikerül megismételni az eredményt.”

„Szocsiban eddig nem jártunk sikerrel. Idén azonban látjuk, hogy bármi megtörténhet. Reményekkel telve érkezünk ide. A pálya különleges, bár nem a kedvencem.”

„A kanyarok nagyon hasonlóak. Ha az egyikben gyors vagy, akkor jó eséllyel az összesben gyors leszel. Az utolsó szektor nagyon technikás, és nagy tapadást igényel. A pálya nagyszerű, reméljük, a nézők is élvezni fogják.”

„Mugellóban közelebb kerültünk a Mercedeshez, ami reményt ad arra, hogy itt még közelebb legyünk. Mugello feküdt az autónknak, de az előrelépés ettől függetlenül is egyértelmű volt.”

„Monzában pont ennek az ellenkezőjét láthattuk, most azonban egy olyan pálya következik, ahol a meghatározó aerodinamika miatt versenyképesek lehetünk. A cél mindig a Mercedes, ők jelentik a mércét.”

