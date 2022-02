Mozgás közben is láthatjuk végre az RB18-at! (videó) Miközben a Red Bull a bemutatóján csak egy átfestett alapautót leplezett le, addig nem sokkal azt követően már pályára is vitték a valódi modellt, amely bizony teli van érdekes megoldásokkal, most pedig közzétettek egy videót is a forgatási napjukról.