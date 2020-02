Most vagy soha? A Red Bull még nem volt ennyire felkészült a hibrid-érában

A Forma-1 mezőnye szerdán vonult pályára először a 2020-as szezonban, hogy az idei évre fejlesztett autókat élesben is kipróbálják a Barcelonához közeli versenypályán. A hatnapos gyakorlás első napja előtt a Red Bull vezetői nagyon magabiztosan nyilatkoztak.

Az osztrák istálló az elmúlt évtized elején bemutatott uralkodásuk után a hibrid-érában a mezőny többi részéhez hasonlóan zsinórban hatszor volt kénytelen végignézni a Mercedes mennybemenetelét. A Red Bull idén azonban nagyon eltökélten készült, ezt erősítette Helmut Marko szerdai nyilatkozata is.

"Az utóbbi időben rendre a szezon felénél tudtunk becsatlakozni, de ezúttal megfelelő az időzítés" - mondta Marko, utalva rá, hogy a Red Bull az elmúlt években kicsit gyengébben kezdte a szezonokat, és a menet közbeni fejlesztések hoztak csak sikert, késve.

"Sosem voltunk annyira felkészülve a hibrid-korszakban, mint idén, és a Honda is megtett még egy lépést. Ezért látom magunkat az első számú kihívónak" - mondta Marko. "És ez még kényelmesebb helyzet is, mint a címvédőé."

Ugyanakkor a főtanácsadó szerint a Mercedes idén is a favorit. "Megnyerték az elmúlt hat vb-t, és Lewis Hamilton már a minden idők legjobbja magasságba tart. A Mercedes a favorit" - erősítette meg Marko.

Még több F1 hír: Hivatalos: enyhe hibrid hajtáslánccal debütált az új Hyundai i20

"Lewis egy természetes tehetség. Gyors, magabiztos, és már egy nagy adag rutinnal rendelkezik. De akármilyen hülyén is hangzik, az utóbbi időben valós verseny nélkül vezethetett" - mondta Marko, aki kitért Charles Leclerc-re és a Ferrarira is.

"Ő és a Ferrari is hajlamos a hibára, nem nagyon hiszem, hogy az ilyesmi idén beleférne" - mondta Marko a monacóira, aki Max Verstappennel együtt idén utoljára kísérelheti meg megszerezni a legfiatalabb világbajnok rekordját.

Az osztrákok tanácsadója szerint Verstappen idén már készen áll a kihívásra, amit a vb-cím jelent. "Talán ő a leggyorsabb a top3 csapatait figyelembe véve, ha egy kört nézünk, és most már megvan hozzá a tapasztalata és az érettsége is. A csomaggal, amit kínálunk neki idén ő egy komoly kihívóvá válik" - mondta Marko.

A szakember azt is kiemeli, hogy hosszú idő után az erőforrás oldalán is versenyképes tud lenni a Red Bull. "Először is most már van egy versenyképes hibrid motorunk, ez sokat számít" - mondta Marko.

Hivatalos felvételeken a 2020-as Red Bull, amit a Honda motorja kelt életre. Az RB16-ot először Max Verstappen vihette pályára Silverstone-ban egy shakedown keretén belül, zárt kapuk mögött.