Most Sebastian Vettel jövője két irányt vehet – Herbert

A Forma-1 világát egyik legjobban érdeklő téma kétségtelenül az, hogy mi lesz Sebastian Vettel sorsa. A négyszeres világbajnok német szerződése 2020 végén lejár a maranellói istállóval, a felek pedig már korábban bejelentették, hogy 2021-től külön utakon folytatják.

Vettel helyzetéről és jövőjéről a Motorsport.com a Sky Sports szakértőjét, Johnny Herbertöt kérdezte meg, aki szerint azon múlik a dolog, hogy Vettel lát-e esélyt egy újabb világbajnoki cím megszerzésére.

„Nem gondolom, hogy Sebastian annyira rossz pozícióban lenne, mert nem lesz nyomás rajta. Szerintem mindig a problémái közé tartozott, hogy Lewisnak nem volt nyomás a vállán, ő csak egy srác volt, aki a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért harcolt.”

„És eközben úgy tűnt, hogy Sebastian vállain ott volt a Ferrari, a tifosi és Olaszország nyomása. Most már ez nem lesz meg. Én mindig is kedveltem Sebastiant versenyzőként, mivel ott van benne egy kis paprikázottság. De vajon most meg fogják adni neki a szabadságot?”

„Ahogy valószínűleg mindnyájan tudjátok, autóversenyzőként mindig a lehető legjobb munkát akarod végezni. Ez független attól, hogy a Ferrariban ülsz vagy egy, a mezőny végén szereplő kocsiban. Ez a motiváció mindig ott lesz. Mert szerintem ha nem lenne motivált, akkor egyszerűen elsétált volna, tudván azt, hogy jövőre már nem lesz itt, ez rendben van, és távozik.”

„Tehát nyilvánvalóan a szenvedély még mindig megvan benne. És ezt lehet látni például Fernandónál is. Egy pár éven keresztül távol volt a Forma-1-től, de még mindig vissza akar térni. Még mindig megvan benne a szenvedély, hogy Forma-1-es autót vezessen. Azt viszont nem tudom, hogy lesz-e még lehetősége erre.”

Seabstian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Ferrari

„Most pedig Sebastian jövője két irányt vehet: vagy otthon lesz a családjával, vagy egy Forma-1-es autó cockpitjében lesz. Engem nagyon meglepne, ha távozna a sporttól, amennyiben egy olyan lehetőség állna előtte, amely egy újabb világbajnoki cím megszerzésével kecsegtet.”

„Szerintem szenvedélyesen azt akarja, hogy egy másik csapattal is megnyerje a világbajnoki címet, amit a barátja, Michael Schumacher is meg tudott csinálni a Ferrarival.”

„Sebastian ezt akarja elérni, viszont egyelőre nem sikerült neki. Feladná ezt a célját? Azt gondolná az ember, hogy valószínűleg a legjobb esélye erre már elment, de versenyzőként néha… ahogy azt Fernando is tette, folyamatosan mész, folyamatosan hajszolod az álmod, emiatt folytatod. Szóval remélem, hogy látni fogjuk még.”

„És én egyelőre nem láttam olyan jelet, amiből azt olvastam volna ki, hogy rendben, kiszállok, a Forma-1 véget ért számomra. Ezt még nem láttam. De ez csak azon múlik, hogy tud-e valaki egy olyan autót biztosítani számára, amivel harcba szállhat a világbajnoki címért. Máskülönben azt gondolhatja, hogy semmi sincs itt számára, ami esélyt jelenthet, ezért távozik.”