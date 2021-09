Ez pedig azt jelenti, hogy összességében talán még jobban is jött ki ebből a futamból, mint Hamilton, aki ugyan nyert, de egyelőre nem lehet tudni, hogy rá vár-e még erőforráscsere idén. Ha igen, akkor ismét fordulhat a kocka a bajnokságban.

A Mercedesnek ráadásul az utóbbi időben több gondja is akadt a motorjaival. Valtteri Bottasnál zsinórban két versenyen is cserélni kellett, miközben a Williamsnél is előjöttek bizonyos hibák. Mindez pedig talán elgondolkodtatja majd Toto Wolffékat, hogy mit akarnak pontosan kezdeni Hamiltonnal ebből a szempontból.

A holland NOS Formula 1 podcastben Verstappen bajnoki esélyei voltak terítéken, az F1-es újságíró, Louis Dekker pedig így vélekedik a helyzetről: „Nem hiszem, hogy idén mondtam már ezt, de most úgy érzem, valóban igaz. Most már Verstappennél vannak a legjobb kártyák a bajnokságot tekintve.”

A korábbi F1-es pilóta, Jan Lammers eközben nehezen mer bármit is mondani. „Én nehéznek találom a helyzetet. Én úgy látom, még mindig a Mercedes van minimális előnyben a teljes csomagot nézve. A kérdés, hogy miként alakulnak majd a fejlesztések a következő versenyeken.”

„Néha az apróbb újdonságok is nagy hatással lehetnek a végeredményre.” Lammers szerint ráadásul a döntő tényezőt nem is feltétlenül a két pilóta fogja majd jelenteni. „Elsősorban azokon fog múlni, akik pontokat tudnak rabolni Verstappentől és Hamiltontól.”

„Leclerc például már a fejlesztésekkel ment, és hamarosan Sainz is megkapja őket. Mennyire lesz erős akkor a Ferrari? Persze a McLaren is folytatja a felfelé ívelő trendet. Szerintem itt lesz majd a kutya elásva. Ez már nem csak a két bajnoki riválisról szól” – vélekedik a holland.

Leclerc szerint Norris most biztosan nagyon emészti magát