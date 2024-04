„Most már látod, hogyan kell engem motiválni” – Perez titkos fogadása Hornerrel

A mexikói versenyző másodikként sorakozhat majd fel a vasárnapi Japán Nagydíj rajtrácsára, miután csupán 66 ezreddel futott rosszabb időt Verstappennél, aki nagyon kedveli a szuzukai pályát és általában jól is teljesít rajta.

Perez mostani teljesítménye pedig elég éles kontrasztban van a 2023-assal, amikor is a futamot az ötödik helyről kezdhette meg, de aztán kétszer is ütközött, és végül fel is adta a viadalt. Persze idén még nem vagyunk túl a versenyen, de Pereznek láthatóan sokkal jobban megy Japánban.

Az időmérőt követően a csapatrádióban pedig hallani lehetett, ahogy Christian Hornerrel viccelődik, miután a csapatfőnök elveszített „pár fontot”. A fogadásuk alapját ugyanis az adta, hogy a Red Bull ki tudja-e sajátítani az első sort vagy sem. Ez nyilván sikerült, így Perez nevetve megjegyezte a főnökének: „Most már látod, hogyan kell engem motiválni.”

Horner erre csak annyit mondott, hogy mindig is tudta, hogyan motiválja őt, majd Perez mérnöke, Hugh Bird is becsatlakozott a párbeszédbe: „Nagyon kedves tőled, hogy megosztod velem és Woodyval.” Perez erre így felelt: „Természetesen, és mindenki mással is” – utalva arra, hogy a nyereményből mindenkinek jár, aki Perez autóján dolgozott.

A hatszoros győztes a kvalifikáció után egyébként arról is beszélt, minek köszönhető ez a formajavulás. „Túl sokat játszadoztunk az autóval, most már viszont sokkal jobbak az alapok. Jóval elégedettebbek vagyunk, a hétvége során pedig természetes módon jön az előrelépés.”

„Amikor tavaly idejöttünk, a szezonnak azon a pontján voltunk, amikor semmi sem működött, így csak körbe-körbe jártunk. Az év végefelé viszont rájöttünk, hogy ilyenkor jobb hátralépni egyet, és nem szabad túlságosan is hajszolni a beállításokat, mert akkor más dolgokból áldozol fel. Azt hiszem, idén ez a helyzet. Most tehát sokkal kényelmesebben érzem magam, boldogabb vagyok és az önbizalom is elkezdett visszatérni.”

Hogy a vasárnapi futamon mindez mire lesz neki elég Verstappen ellen, az majd kiderül, mindenesetre jó látni, hogy Perez talán kezd visszatalálni a jobbik formájához, ami azt jelenti, hogy a Red Bullon belül is szorosabb csata várható a folytatásban.

A kvalifikáció után Verstappen is éppen arról beszélt, hogy nem számított ennyire szoros menetre.