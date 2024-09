Monzában bejött és jól is néz ki, megtartja a Ferrari a feketét?

Monzában a vörösbe öltözött rajongók között fekete pöttyként ünnepelte Charles Leclerc második győzelmét az Olasz Nagydíjon, ugyanis ő és Carlos Sainz is fekete szerelésben versenyeztek, miután a csapat a karbon előtt tisztelgett, mely a Forma-1 és a motorsport egyik legkedvesebb anyaga.

Nem ez az első alkalom, hogy a Ferrari különleges színekbe öltöztette pilótáit hazai versenyén, sőt, idén sem, ugyanis a szokásos vöröstől eltérően Miamiban kék overallokban versenyzett Sainz és Leclerc is.

Ezúttal azonban az új színek kifejezetten jó szerencsét hoztak, így a futam utáni sajtótájékoztatón is kérdezték Leclerc-t arról, szívesen megtartaná-e az amúgy mutatós szerelést, ő azonban nem hisz abban, hogy emiatt nyert volna:

„Nem vagyok babonás és soha nem is leszek. Szerintem egy sportoló a lehető legkevésbé akar az lenni, mert én mindig úgy éreztem, hogy ez mentálisan befolyásolna. Na meg nem is én választom a szerelések színét, szerintem a szurkolók nem is örülnének nagyon, ha folyamatosan feketében lennék.”

„Monacóban is nyertünk és akkor pirosban voltam. Itt nyertem és feketében voltam. Nem hiszem, hogy a szezon végéig fogunk még mást viselni a vörösön kívül, szóval remélem, a sikeres vöröst kapom, amit Monacóban.”

