Montoya Verstappenről: „Egy versenyző önszántából sosem száll ki egy győztes autóból”

A holland bajnoknak 2028 végéig szól a megállapodása a Red Bull-lal, de minden észérv ellenére továbbra is tartja magát a szóbeszéd, hogy ha a bikásoknál nem alakulnak jól a dolgok, akkor Verstappen könnyedén úgy dönthet, más csapathoz szerződik.

Montoya azonban nem gondolja, hogy ez be fog következni, már csak azért sem, mert házon belül nem fenyegeti őt semmilyen veszély Sergio Perez által, ráadásul az autójuk is nagyon versenyképes, még akkor is, ha az utóbbi időben láthatóan közelítettek rájuk a riválisok.

A pilótakérdést és a fennálló hierarchiát a Mercedes egykori helyzetével hasonlította össze a kolumbiai, mert szerinte anno Lewis Hamilton és Nico Rosberg idejében még szabad volt a küzdelem a két pilóta között, akik ráadásul nagyjából azonos szinten voltak, miközben a Red Bullnál egyáltalán nem ez a helyzet.

„A Mercedesnél nem volt egyes és kettes számú autó. Náluk mindkét autó versenyképes tudott lenni, és ennek a legjobb példája Nico Rosberg, aki Lewis mellett világbajnokká tudott válni. Valtteri Bottas is nyert futamokat” – nyilatkozta a Formule1.nl-nek Montoya.

„De nézzük meg, hol vannak most. Néha elfelejtették volna, hogyan kell vezetni? Max meg hirtelen megtanulta? Ez nyilván badarság, egyszerűen csak ilyen a sport. Mi azonban alapvetően versengést akarunk, intenzív csatát a bajnoki címért.”

Amikor pedig Verstappen esetleges Red Bull-os távozására terelődött a szó, a hétszeres F1-es futamgyőztes így fogalmazott: „Az nem fog bekövetkezni. Max nem megy sehová. Fogadni is mernék rá, hogy jövőre a Red Bullnál lesz. Versenyzőként önszántadból sosem szállsz ki egy győztes autóból.”

„Persze, 2026-ban új motorszabályok jönnek, az autóban pedig már a Red Bull Powertrains motorja lesz, nem a Hondáé, de annak az esélye, hogy máshol jobb csomagot kap, miközben a Red Bull teljesen elszúrja, nagyon csekély.”

„Szóval én Max helyébe nem mennék sehová. Ha választani kéne, hogy a következő két szezonban egy Mercedesszel vagy egy Red Bull-lal versenyezzek, akkor nem kéne sokat gondolkoznom, igaz? A Mercedesnek jó az erőforrása, de az autója nem” – vélekedett Montoya.

