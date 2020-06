Montoya szerint alulértékelik korábbi F1-es csapattársát

Ralf Schumacher rendkívül sok időt töltött a Forma-1-ben: 1997 és 2007 között volt a mezőny tagja, ezen időszak alatt pedig 180 versenyen vett részt, 6 futamgyőzelmet szerzett, 27-szer állhatott fel a dobogóra, és hatszor ő kezdhette meg a versenyt a pole-pozícióból.

A 44 éves ex-F1-es pilóta számára azonban áldás és átok is egyben az, hogy a legendás, hétszeres világbajnok Michael Schumacher a bátyja, aki sok ajtót nyithatott meg előtte, azonban a pályafutása során végig a bátyja árnyékában volt.

A Williamsnél 4 éven keresztül Juan Pablo Montoya volt a csapattársa, aki pedig úgy gondolja, hogy elképesztő sebessége volt Ralfnak. Erről a Beyond the Grid podcastben beszélt.

„Ralf nagyon-nagyon jó versenyző volt. Sokkal jobb annál, mint amit az emberek gondolnak róla. Emlékszem az első tesztjeimre, amelyek Jerezben voltak, és nagyon szenvedtem, hogy fel tudjam venni Ralf tempóját. Nagyon kemény volt.”

„Emlékszem, hogy rendkívül gyors volt, és ahányszor közelebb tudtam kerülni hozzá, mindig tovább emelt a lécen, ami így egyre magasabbra emelkedett. Azt gondoltam, hogy Istenem, annyira messze vagyok tőle!” – mondta Montoya.

A kolumbiait ezután arra kérték, hogy hasonlítsa össze Schumachert egy másik korábbi csapattársával, Kimi Raikkönennel, aki mellett a McLaren-Mercedes csapatánál versenyzett. Montoya elmondta, milyen erősségei és gyengeségei voltak a finnek és a németnek.

„Kimi jobb volt a versenyeken, mint Ralf. De mindketten nagyon gyorsak voltak. Kimi viszont nagyon sokat bulizott akkoriban, és nem igazán lehetett kontrollálni őt.”

„Ralffal pedig az volt a probléma, hogy a legjobb napján eszméletlenül gyors volt, viszont ha meg tudtad verni őt – akár egy ezredmásodperccel is – akkor nyerhettél. Hiszen ha ez történt, elkezdett megkérdőjelezni mindent, amit csak csinált, és végül összeomlott.” – magyarázta Montoya.

Ralf Schumacher fighting his way back, 4 laps behind

Fotó készítője: BMW AG