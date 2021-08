Montoya reméli, fia összecsaphat majd Verstappennel az F1-ben

Ifjabb Montoya jelenleg a második helyen áll az ADAC F4-es bajnokságban, és úgy tűnik, van potenciál a most 16 éves pilótában. Hogy lesz-e esélye egyszer az F1-ben versenyezni, azt persze most még korai megmondani, mindenesetre azért jó lenne látni, ha esetleg ő is csatlakozna azokhoz, akik egy korábbi pilóta fiaként kerülnek be a szériába.

Juan Pablo Montoya, aki a Williamsnél és a McLarennél versenyzett a 2000-es évek első felében, egy mezőnyben autózott Jos Verstappennel, Max édesapjával. Bár ők akkoriban viszonylag kevésszer találkoztak a pályán, mivel eltérő teljesítményű autókban ültek, a kolumbiai most szívesen nézné, ahogyan az ő és Jos fia összecsapnak.

„Az remek lenne! Sosem tudhatod, majd meglátjuk. Max és Sebastian kicsit hasonlítanak egymásra, mert mindketten igazi versenyzők. Ők előzni akarnak, nem akarnak várakozni, és mindent megtesznek, hogy elérjék a kitűzött célt” – mondta idősebb Montoya a Motorsport.com holland kiadásának.

Természetesen igyekszik támogatni a fiát, amennyire csak lehet, és minél több versenyére elutazni, ha azok éppen nem ütköznek saját autósportos kötelezettségeivel. „Próbálok minél többször mellette lenni, de ez olykor nem egyszerű. Ugyanakkor az is fontos, hogy nélkülem is képes legyen boldogulni és problémákat megoldani.”

„Ha valamilyen segítségre van szüksége, akkor nyilván ott állok mellette. A végén viszont úgy is neki kell vezetnie. Majd kiderül, milyen messzire jut, de elképesztően tehetséges és gyors is. Sok dolgot jobban csinál nálam, és okosabb is, mint én, ami egyébként nem olyan nehéz!” – mondta nevetve a hétszeres futamgyőztes.

„Ő azonban egy remek versenyző. Jó a védekezésben és a támadásban is. Hihetetlen képességei vannak. Nagyon büszke vagyok rá. Most csak a jelenlegi dolgokra figyelünk. Ha jön egy lehetőség, hogy csatlakozzunk valamelyik F1-es akadémiához, akkor az csodás, de most nem ez a prioritás. Sebastiannak most egy bajnokságot kell megnyernie.”

