Montoya nagy győzelmei: túl korán távozott az F1-ből?

Juan Pablo Montoya még 44 esztendősen is képes magas szinten versenyezni, de természetesen a csúcson akkor volt, amikor a Forma-1-ben szerepelt. A királykategóriában 2001 és 2006 között állt rajthoz a Williams és a McLaren színeiben. A két brit világbajnoknál igencsak letette a névjegyét, de sokak szerint túl hamar távozott.

Montoya igen érdekes körülmények között, a 2006-os idény felénél lépett ki a kategóriából, elhagyván a McLarent, amivel felbontotta a szerződését. 2001-ben az első F1-es szezonjában rögtön nyerni tudott, méghozzá Olaszországban a hatalmas olasz közönség előtt. Érdekesség, hogy abban az évben két eredményt leszámítva, amikor célba ért, akkor dobogóra állt. A többi esetben azonban rendre kiesett. Az első 10 futamon például csak kétszer ért célba, de akkor mindkét alkalommal második lett.

A CART-bajnok kolumbiai következő két szezonja már jobban sikerült és a bajnokságot a harmadik helyen fejezte be. Pályafutása legjobb idénye a 2003-as volt, amikor két győzelmet is gyűjtött, melyek között a monacói siker nagyon különleges lehetett számára. 2005-től már a McLarennél versenyezhetett, ahol azonban nem sokáig maradhatott, de háromszor így is nyert a wokingiakkal. Mindhárom győzelmet az első mclarenes évében húzta be. A Forma-1-et 7 győzelemmel, 30 dobogós helyezéssel, 13 rajtelsőséggel és 12 leggyorsabb körrel a neve mellett hagyta el.