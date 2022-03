Montoya: Maxra tennék Bahreinben, a Mercedes csak altatott

Ugyan már túl vagyunk két előszezoni teszten, továbbra sem lehet egyértelmű erősorrendet felállítani a mezőnyben, ami persze ilyenkor teljesen megszokott, de a 2022-es szabályok miatt most talán még keszekuszább a kép, mint korábban bármikor.

A legnagyobb esélyesnek azonban így is a Red Bullt és Verstappent tartják, akik az utolsó bahreini napon nagyot léptek előre, és látszólag magabiztosan is várják a kezdést. Mellettük ott van a Ferrari, akik már a legelső naptól kezdve jól és stabilan teljesítettek, a csapatnál pedig bizakodnak is a jó eredményekben.

A konstruktőri címvédő Mercedes azonban mintha le lenne maradva egy kicsivel. A pilótáik is úgy nyilatkoztak, hogy nem ők a szezonnyitó esélyesei, hiszen még több problémát is ki kell gyomlálniuk a forradalmi oldaldobozokkal rendelkező W13 kapcsán.

Montoya ugyanakkor nem vesz be mindent, amit a csillagosoktól hall: „Látszólag a Mercedes-táborba tartozó autóknak van a legtöbb gondja, de az is lehet, hogy csak altatnak, és nem mutatnak még sokat” – nyilatkozta a VegasInsidernek Montoya.

„Ez utóbbi szerintem nagyon is reális lehetőség. Most persze sokat beszélünk erről, de aztán az is lehet, hogy a versenyhétvégén a Red Bull nagyon gyors lesz, a Mercedes pedig ott lesz közvetlenül mellettük.”

„Mögöttük pedig ott lehet a Ferrari, a McLaren, az AlphaTauri és az Aston is, a végén meg a Williams, az Alfa Romeo és a Haas, szóval könnyen meglehet, hogy semmi sem fog változni. Még akár csalódhatunk is az új szabályokban, melyeket azért hoztak, hogy felforgassanak mindent.”

Ha Montoyának mindenképpen fogadnia kéne a vasárnapi eredményre, akkor ő Verstappenre és a Red Bullra tenné a pénzét. Emellett őt is lenyűgözte, hogy milyen sokszínű a mezőny a technikai megoldások terén.

„Nézzük csak a Mercedes autójának csomagolását. Őrületes, de közben sok gondjuk is van. Amikor azonban megindul a versenyzés, te jó isten. Az az autó lényegében csak egy padlólemez. Ha esetleg ütközöl valakivel, akkor a fél padlólemez le fog törni, és könnyen kivághatja valakinek a gumiját.”

A korábbi Williams és McLaren-pilóta a Ferrari párosáról is elmondta véleményét, akik szerinte beleszólhatnak a legjobbak csatájába. „A Ferrarinál két dolog történhet: Charles vagy vissza tud vágni, vagy nagyobb lesz a különbség Carlos javára. Ez végső soron egy mentális háború.”

„Persze, csapattársak vagytok meg ilyenek, de ettől még minden áron le akarod győzni a másikat. Ha minden hétvégén elpáholnak, akkor onnantól elég nehézzé válhat a helyzet.”

Végezetül pedig megnevezte a sötét lovat is George Russell személyében, aki szerinte igazán jól teljesítheti idén. „Ő fog a legtöbbeket meglepni.”

