Montoya: Hamilton tudja, hogy kockáztatás nélkül nem fogja megnyerni a bajnokságot

Alig telt el néhány kilométer a Brit Nagydíjból, de máris a szezon eddigi legnagyobb drámájának lehettünk szemtanúi, amikor a Copse-kanyarban egymásnak ütközött a két bajnoki rivális, Max Verstappen és Lewis Hamilton.

Azóta már számtalan véleményt, érvet és ellenérvet lehetett hallani arról, hogy ki volt a hibás, vagy volt-e egyáltalán hibás, most pedig egy újabb korábbi versenyző mondta el, hogy ő miként látta az incidenst. Nem meglepő módon Montoya inkább fifti-fiftire hozta ki a pilóták „bűnrészességét”.

„Személy szerint ez nekem inkább tűnt egy versenybalesetnek, mint bármi másnak. Lewis egy kicsit lemaradt a csúcspontról, de túl gyorsan akart befordulni, emiatt pedig alulkormányzott lett az autója és szélesebbre futott, de szerintem Max sem hagyott neki elég helyet” – mondta a Motorsport.tv-nek.

„Max egy agresszív srác, és általában azt láttuk eddig, hogy mindig ő támad, miközben a Mercedes a gyorsabb autó. Most viszont ez inkább a fordítottja volt. Jó volt látni, hogy Lewis ilyen keményen próbálkozott. Szerintem teljesen pozícióban volt.”

Montoya szerint, amikor Hamilton előzni akart, már teljes mértékben Verstappen mellett volt, de aztán azért került kicsit hátrébb, mert elvette a lábát a gázról, hogy el tudjon rendesen fordulni, miközben a holland továbbra is agresszív maradt. Érzése szerint, ha Verstappen kicsit több helyet hagy, akkor is ő jött volna ki elsőként a kanyarból.

A Williams és a McLaren egykori pilótája arra is kitért, hogy most meglátása szerint megfordultak a szerepek az előző évekhez képest, és most inkább Hamiltonnak kell nagyobb kockázatot vállalnia, hogy legyőzze Verstappent, míg ez korábban nem így volt.

„Most Maxé a gyorsabb kocsi, ő nyeri a futamokat és szerez sok pontot. Lewisnak pedig rizikót kell vállalnia, mert ha nem teszi meg, akkor nem fogja megnyerni a bajnokságot. Ez pedig izgalmas. Jó látni, hogyan reagál erre mindenki. Ez bizonyos szempontból jót tesz az F1-nek, mert mindenki erről beszél.”

Montoya szerint azt is érdekes lesz ezek után megfigyelni, hogy milyen hozzáállással folytatják majd a felek. Vajon Verstappen vissza fog venni kicsikét? A hétszeres F1-es győztes úgy véli, talán ez lenne most a helyes döntés a Red Bull részéről.

„Max korábban nem volt olyan helyzetben, hogy oda kellett figyelnie a pontokra. Ő volt az, aki kihasználta a lehetőségeit, és megszerezte a győzelmet. Most viszont elég okosnak kell lennie ahhoz, hogy hazahozza az autót minden hétvégén, akár az első, akár a második helyen. Silverstone-ban akár el is vehette volna a gázt, és bejöhetett volna másodiknak.”

„Ő viszont a győzelmet akarta, és emiatt sok pontot veszített. Lewis pedig megmutatta, hogy hajlandó kockázatot vállalni a bajnoki címért. Hibázott és elvétette a kanyarcsúcspontot? Igen. Végül ő okozta a balesetet? Igen. Max segített abban, hogy ezt elkerüljék? Nem!” – zárta nevetve véleményét Montoya.

Hamilton ellentmondásba került volna korábbi önmagával?