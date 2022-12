Montoya: „Ha a McLarennél maradok, világbajnok lettem volna”

A kolumbiai versenyző nagy reményekkel érkezett meg a királykategóriába az Egyesült Államokban elért sikereit követően, és először a Williamsnél kapott lehetőséget, ahol már rögtön megmutatta, hogy miért is tartják őt kemény versenyzőnek.

2005-re aztán a McLarenhez került, ahol végül csak másfél szezont töltött el, mert 2006-ban év közben kellett távoznia, miután már aláírt egy szerződést a NASCAR-ba. „Nem saját akaratomból mentem el, megkértek, hogy távozzak!” – kezdte Montoya.

„Igazából nem tudtam, mi fog történni, vagy hogy hol leszek a következő idényben. Jött a NASACAR-os lehetőség, ahol ötéves szerződést kínáltak. Arra gondoltam, miért is ne? Átköltözhettem az Államokba, ahol egyébként is lakni akartam.”

„A NASCAR-ban látható, hogy a pilóták még 45 évesen is versenyeznek – meghosszabbíthattam a karrierem. A következő futam előtt viszont Ron [Dennis, a McLaren akkori csapatfőnöke] mondta, hogy a fejem már máshol jár, ezért nem akarták, hogy folytassam velük.”

Montoyának azonban papíron lehetnének álmatlan éjszakái, hiszen ugyan a 2006-os McLaren nem volt egy túl jó autó, de 2007-re sokat javultak, és Lewis Hamilton, valamint Fernando Alonso révén bajnokesélyesek voltak. Montoya viszont meg volt győződve arról, hogy sokáig nem fogják tartani ezt a szintet.

„Rosszkor hagytam el a Forma–1-et. Ha még maradok egy évet, akkor vélhetően világbajnok lettem volna. Ez viszont persze csak feltételezés, amire nem érdemes építeni” – ismerte el. „Nem akartam már maradni a McLarennél. Tudtam, hogy jók lesznek, de nem akartam velük folytatni.”

„Már közeledett a 32. születésnapom, és 35 évesen mindenki abbahagyja. Nem akartam három évet versenyezni egy középcsapatnál – hiányzott belőle a motorerő. Mechanikailag sokat dolgoztunk a felfüggesztésen, és az autó vezethetősége nagyszerű volt, de nem volt ereje.”

Montoya márkatársa pedig akkoriban Kimi Räikkönen volt, így a házon belüli összevetés sem volt túl hízelgő számára, hiszen 2005-ben ő három futamot és öt dobogós helyezést ért el, miközben a finn hétszer győzött 12 pódium mellett, és végig harcban volt a világbajnoki címért. Montoya elmondása szerint nem illett hozzá az MP4-20-as furcsa viselkedése.

„Erről még nem beszéltem publikusan, de az volt a gondom akkoriban, hogy egyszerűen nehezen tudtam vezetni az autót. Nagyon utáltam. Te jó ég! Nem boldogultam vele. Emlékszem, hogy az első köröm után visszamentem, és azt mondtam a mérnököknek, hogy valami baj van az autóval.”

„Egy órán keresztül ellenőriztek mindent, és azt mondták, rendben van. Egyszerűen ez volt a normál viselkedése. Mondtam az embereknek, hogy ha olyan lenne az autó egyensúlya, mint a Williamsnek, akkor két körrel vernénk mindenkit! A McLaren hiába volt egy másodperccel gyorsabb, mint a Williams, mégis olyan érzés volt, mintha azzal lettem volna tizedik.”

„A Williamst is be lehetett hozni a harmadik, negyedik helyre, vagy talán még a pole-ba is, még ha nehéz is volt. A McLaren viszont szörnyen viselkedett, de mi mégis futamokat nyertünk vele! Ez meg hogy lehetséges?”

„Én igyekeztem ezt titokban tartani. Úgy éreztem tiszteletlen lett volna azt mondani, hogy az autó sz***ul viselkedik. Mondanom kellett volna, hogy gondjaim vannak ,ele de sosem beszéltem erről nyilvánosan” – ismerte el Montoya, kinek F1-es karrierje tehát talán túl rövidre sikeredett. Mindenképpen érdekes lett volna látni, mire képes egy még versenyképesebb autóban.

