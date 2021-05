Montoya elmondta, melyik F1-es csapattársától tartott a legjobban

Juan Pablo Montoya öt és fél szezont töltött a Forma-1-ben, ebből négyet a Williams, másfelet pedig a McLaren színeiben húzott le, és eredményes F1-es pályafutást tudhat maga mögött: hatszor győzött, 2002-ben és 2003-ban pedig a világbajnoki harmadik pozícióban végzett.

Montoya Ralf Schumacher és Kimi Räikkönen csapattársa is volt, a kolumbiai pilóta pedig a McLarennek írt rovatában elmondta, melyik csapattársától tartott jobban, és meg is indokolta, hogy miért.

„Kimi és Ralf is nagyon erős volt, de Ralf keserítette meg jobban az életemet. Kimi is nagyon-nagyon jó volt, de Ralf ellen az nehezítette meg nagyon a dolgomat, hogy tényleg utáltam az autót. Nagyon kényelmetlenül éreztem magam a kocsimat, ez pedig nyilván tovább nehezítette a dolgom.”

„Amikor csatlakoztam a Williamshez, olyan gyorsan vezettem a kocsit, amennyire csak tudtam, aztán Ralf kiment a pályára, és körülbelül hét tizedmásodperccel gyorsabb volt nálam. Erre nem tudtam mit lépni!”

„Aztán elkezdhetsz gondolkozni azon, hogy mit tegyél: leülhetsz sírni, vagy folytathatod a körözést, és kitalálhatod, mit tehetsz még” – magyarázta Montoya.

A 45 éves kolumbiai a mai napig versenyez, nemrég az Indy 500-on vett részt. Az 500 mérföldes versenyt megelőzően hozzátette, mclarenes csapattársával, Pato O’Warddal is hasonló a helyzet.

„Kicsit hasonló a helyzet most Patóval is. Bármihez képes alkalmazkodni. Ha fordítva tennéd fel a kereket, akkor is ugyanolyan köridőt tudna futni. Én először inkább biztosra megyek, hogy a kocsi azt csinálja, amit kell, és csak utána koncentrálok a köridőre.”

„De talán ez a korral jár. Amikor fiatal vagy, csak vezeted a kocsit, és ha megcsúszol, nem számít. Engem nem zavar, ha megcsúszok, de miért csúsznék meg, ha egyenesen is vezethetem a kocsit?”

