Montoya: Alonsónak ugyanaz lenne a problémája a Renault-nál, mint a McLarennél volt

Pár nappal ezelőtt a Renault is megerősítette, hogy Fernando Alonso szerződtetése is az opcióik között szerepel, miután Daniel Ricciardo 2020 végén elhagyja a csapatot, hogy elfoglalja Carlos Sainz 2021-től üresen maradó mclarenes ülését.

Viszont a hétszeres F1-es futamgyőztes Juan Pablo Montoya, aki 2001 és 2006 között versenyzett a formulaautózás királykategóriájában, majd a NASCAR-ban folytatta a pályafutását, emlékeztetett mindenkit arra, hogy Alonso ugyanazzal a problémával szembesülhet a Renault-nál, mint korábban a McLarennél.

„A probléma a Renault-val való visszatéréssel az lenne, hogy ugyanaz várná ott, ami korábban a McLarennél, ami a távozásának az oka volt: Fernando azért távozott a Forma-1-ből, mert nyerni akart.” – kezdte a Motorsport.com-nak.

„Az egyetlen ok, amiért visszajöhet a Forma-1-be, az lenne, ha a Mercedes hirtelen ülést kínálna neki. Én a Renault helyében talán Nico Hülkenberget hoznám vissza.”

„Már 2 év eltelt azóta, hogy Fernando távozott a Forma-1-ből. És nincs tesztelési lehetőség. Az én időmben még elég egyszerű lett volna a dolog, ugyanis mehettél az autóval körbe-körbe a versenyhétvégéken kívül is. Ma viszont 3 nap van a tesztelésre, aztán már kezdődik is a versenyzés. Szóval csak a szimulátor marad opcióként. De minden attól függ, hogy Fernando mit akar csinálni.”

Nemcsak Alonso, hanem Sebastian Vettel jövője is kérdéses. A német pilóta 2020 végéig marad csak a Ferrarinál, egyelőre pedig nincs hivatalos információ arról, hogy merre vezethet a 32 éves pilóta útja. A németet szóba hozták a Mercedes csapatával is, ahol Lewis Hamilton csapattársa lehetne.

A csapatfőnök Toto Wolff a héten azt mondta egy telekonferencián, hogy nem csak színlelik, hogy Vettel is az opcióik közé tartozik, és kiemelte, egy négyszeres világbajnok versenyzőre nem mondhatnak kapásból nemet, át kell gondolniuk az opciót.

A Mercedesen kívül még a Renault merült fel Vettel kapcsán, hiszen a francia istálló keresi a távozó Daniel Ricciardo helyére az utódot. Montoya szerint Vettel jövője azon fog múlni, hogy a német mennyire imádja a versenyzést, és hogy ki akarja-e próbálni magát a Forma-1-en kívül is.

„Szerintem Vettel vagy a Mercedeshez megy, vagy haza. Minden azon múlik, hogy mennyire szereti még továbbra is a motorsportokat. Egy Fernandóhoz hasonló személy… Fernando olyan, mint én: imád versenyezni. Ha egy motoros triciklit kapna, azzal is versenyezne. Ahogy én is. Azt viszont nem tudom, hogy mennyi szenvedélye maradt Vettelnek a motorsportok és a Forma-1 iránt.”

Vettel mercedeses esélyeivel és Valtteri Bottas helyzetével kapcsolatosan pedig ezt mondta Montoya:

„A Mercedesnél előnyt jelenthet, hogy Vettel német. Ha megnézzük az utóbbi néhány évet, a Mercedes mindig hezitálva hosszabbította meg Bottas szerződését. Vagy hiányzik nekik valami Bottastól, vagy nem azt kapják tőle, amit várnak. Vele mindig csak egy évre hosszabbítottak, és nagyon nehéz úgy fejlődni, hogy nincs stabilitás. Ha egész nap arra gondolsz, hogy ki fognak rúgni, akkor nagyon nehéz gyorsnak lenni.”

„Attól függ, hogy mit akar csinálni a Mercedes. Az viszont tény, hogy ha Vettel és Hamilton alkotná a párosukat, az látványos lenne a Mercedes csapatának.” – mondta Montoya.

