Montoya a Verstappen/Hamilton esetről: „Az őszinte véleményemet akarjátok?”

Akkor ugyanis Lewis Hamilton a külső íven próbálta megelőzni bajnoki ellenfelét, Max Verstappent, de a holland egy nagyon késői féktávot vállalt be, majd nem tudta bevenni a kanyart, és lényegében leterelte Hamiltont a pályáról, miközben ő maga is a bukótérbe került.

Az esetet a futam során végül nem vizsgálták, de a Mercedes kedden, az új belső kamerás felvételek megjelenése után az ügy felülvizsgálatát kérte, amelyre ma délután ötkor kerül majd sor.

Természetesen Montoyát is megkérdezték az esetről. „Az őszinte véleményem az, hogy Max a következőképpen tekintett erre: ha összeütköznek, akkor ő jár jól. Amíg Lewis nem végez előtte, ő van jobb helyzetben a bajnokság szempontjából.”

„Lewis már teljesen mellette volt a féktávon. Esély sem volt arra, hogy bevegye a kanyart azzal a késői féktávval, és nem gondolom, hogy igazán be is akarta azt venni. Nincsen bajom Maxszal. Igazából örülök is neki és a Red Bullnak, mert megszorongatják a Mercedest. Én viszont úgy látom, meglepte őket, hogy milyen jó volt a Mercedes.”

Ez tehát Montoya véleménye, amelyből az olvasható ki, hogy szerinte nagyon kétes eset volt ez, ahol Verstappen okosan játszotta ki a lehetséges kártyáit, hogy elöl tudjon maradni, de közben talán túllépett egy határt.

Ezek után előkerültek az ausztriai esetek is, amikor például Lando Norris és Sergio Perez is büntetést kapott azért, mert egy másik pilótát kiszorított az aszfaltcsíkról. „Ausztriában fej fej mellett haladtak, a külső íven lévőnek pedig nem adtak elég helyet, és mivel kavicságy volt, a belső íven lévő versenyzőt büntették.”

„Itt pedig az egyik teljesen levezette a másikat a pályáról. Ezt hogyan magyarázod meg?” – tette fel a kérdést Montoya. A kolumbiai igyekezett párhuzamot vonni a silverstone-i eseményekkel is, amikor ütközés lett a vége egy viszonylag hasonló esetnek.

Most a különbség az volt viszont, hogy Hamilton nyitott a kormányon, hogy elkerülje a balesetet. „Igen, ez egy lassabb kanyar, de a helyzet nagyjából megegyezik. Verstappen lemaradt a kanyarcsúcspontról. Láthattuk, Lewist mennyire kritizálták a silverstone-i baleset miatt. Max viszont meg sem próbálta bevenni ezt a kanyart.”

Összességében Buxton és Montoya beszélgetéséből azt lehet leszűrni, hogy a korábbi pilóta szerint talán büntetni kellett volna Verstappent, még ha ezt nem is mondta ki egyértelműen. A holland ugyanis nem igazán akarta bevenni a kanyart, és igazából szándékosan futott szélesre.

Ez persze csak egy újabb vélemény, de azért van létjogosultsága, hiszen egy egykori F1-es versenyzőtől érkezik, aki maga is szeretett keményen csatázni, most viszont mégis úgy látta, hogy ez már talán túlment egy határon. Ezek után már csak az FIA bíráin a sor, hogy kiderüljön, lesz-e folytatása az ügynek.

