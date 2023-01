Montoya a Ferrariról: „Mégis ki a fene hoz ilyen döntéseket?”

Egy hónap múlva már túl is leszünk a Forma-1-es szezon előtti teszteken, tehát vészesen közeleg a 2023-as idény. Ennek kapcsán a korábbi F1-es Juan Pablo Montoya a Motorsport.com holland kiadásának adott interjút.

A 7-szeres futamgyőztes úgy véli, hogy idén a Red Bullt a Mercedes szorongathatja meg, azonban az osztrák istálló stratégiailag nagy előnyben van a többi csapathoz – de főleg a Ferrarihoz – képest:

„Teljes mértékben arra számítok, hogy a Mercedes továbbra is javulni fog. A Red Bull helyében sokkal inkább azt nézném, hogy mivel áll elő a Mercedes, nem pedig azt, hogy a Ferrari mivel készül.”

„Mert amikor a Ferrari bokszkiállásait és stratégiát nézem, az jár a fejemben, hogy mégis ki a fene hoz ilyen döntéseket? Fáj, hogy ezt kell mondanom, mert tudom, milyen nehéz nagy nyomás alatt döntéseket hozni.”

„De ha a stratégiáért felelős személy nem tud jó döntéseket hozni, akkor idővel meg kell lépned, hogy valaki mást hozz a helyére. Ha pedig a vezető személye megfelelő, de jobb támogatást kell adni neki, akkor új munkaerőt kell hozni.”

„Mindenesetre valamit csinálniuk kell, mert egyszerűen túl sok hibát követnek el” – magyarázta Montoya.

„Tudod, hogy mi a gond? Hogy a Red Bull stratégiailag annyira jó, hogy hozzájuk képest mindenki ostobának tűnik. Nem arról van szó, hogy a többiek nem tudják, mit csinálnak, hanem arról, hogy a Red Bull sokkal, de sokkal jobb a megfelelő stratégia kiválasztásában és végrehajtásában.”

„És még ha rosszul is választ a Red Bull, akkor is tudják, hogyan fordítsák át a saját javukra a helyzetet. Ha a többiek jó döntést hoznak, akkor ők még jobbat! Ezek után hogyan tudod legyőzni őket?” – tette fel a kérdést a Williams és a McLaren színeiben is versenyző kolumbiai.

