Montezemolo szerint kizárt, hogy Vettel „kettes” legyen a Ferrarinál

A Ferrari Kimi Räikkönen leváltásával egy versenyképesebb párost hozott össze, hiszen a fiatal Charles Leclerc lenyűgöző munkát végez, és idén már több alkalommal is nyerhetett volna, többször, mint Sebastian Vettel a másik SF90-ben. Leclerc neve mellett egyelőre egy győzelem áll, és a Belga Nagydíjon történtek után sokan már arról írtak, hogy Vettel lesz a monacói vízhordója.

„Sebastian döntő jelentőséggel bírt a győzelem szempontjából. Azt hiszem, Sebastian nélkül Leclercnek nagyon nehéz lett volna nyernie. Nagyon nehéz lett volna, mert Sebastian néhány körön át képes volt visszatartani Hamiltont.” - kezdte a Ferrari egykori legendás elnöke, aki évtizedeken át volt tagja a maranellói családnak, miközben nagyobbnál nagyobb pilótákkal dolgozhatott együtt, köztük Niki Laudával és Michael Schumacherrel.

„Számomra Sebastian még mindig nagyon-nagyon jó. Szerintem ez a versenyzőpáros rendkívül jó. A normál életben is van néhány pillanat, amikor nehézségekkel találjuk szembe magunkat, de biztos vagyok benne, hogy minden tulajdonságát beveti és visszatér. Remélem, hogy ez hamarosan, néhány nap múlva így lesz.” - utalt ezzel az Olasz Nagydíjra az olasz.

Montezemolo nem ért egyet azzal, hogy Vettel „kettes” lesz a Ferrarinál, és egyúttal megvédte Leclerct is, aki idén vétett pár hibát, amikből kettő a győzelmébe kerülhetett. Gondoljunk csak a bakui időmérőre, vagy a német futamra az esőben.

„Vettel nem másodszámú. Vettel és Leclerc is első számú, így két ilyen versenyzője van a Ferrarinak. Úgy gondolom, Charles tavaly, amikor nem volt túl versenyképes az autója, már gyors volt, anélkül, hogy hibázott volna. Természetesen mindez a Ferrarival más, de nagyon keveset hibázott.”

„Akárcsak Niki a kezdetekkor, vétett hibákat, de azokat nem ismételte meg. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon intelligens és nagyon gyors versenyzőre vall. Nemcsak egy körön gyors, hanem mint azt láthatjuk, a futamon is. Szerintem ő lehet a legjobb képviselője a versenyzők új generációjának, ami nagyon fontos az F1 számára.”

Montezemolo azonban tudja, hogy ki a Ferrari legutóbbi bajnoka: „Räikkönen a legutóbbi bajnok, aki továbbra is nagyon népszerű és egy fantasztikus ember. Sokat nyertem Nikivel is és nagyon hiányzik ma innen, akárcsak Michael. Mindketten nagyon fontosak voltak az életem különböző időszakaiban. Nikivel barátok voltunk, de Michael is rendkívül hiányzik. Sajnálatos, hogy ez a két ember nincs velünk ezen a fantasztikus estén.”

