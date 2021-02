Monacóban gőzerővel készülnek a májusi futamra: új aszfalt a bokszutcában

Időbe telt, mire a Forma-1 is kialakította a saját keretrendszerét, amellyel a koronavírus-járvány alatt is meg tudják tartani a futamokat, de a 2020-as Osztrák Nagydíjtól bevezetett buborék 17 futam rendezését tette lehetővé kevesebb alig 5 hónap alatt.

2021-re fordulva sajnos az is nyilvánvalóvá vált, hogy az oltási programok még nem indultak be a vártaknak megfelelő sebességgel. Bár a szezon megtartása idén eddig nem volt kérdéses, a futamot rendező helyszínek annál inkább: az Ausztrál Nagydíjat novemberre halasztották, de ezt arra is felhasználják, hogy átalakítsák az Albert Park vonalvezetését, míg a Kínai Nagydíjat egyelőre teljesen eltörölték.

A tavalyi évhez hasonlóan a veszélyezettségi sorban ismét az utcai pályák következtek, azonban a Monacói Autóklub kijelentette, hogy idén már szó sem lehet a verseny eltörléséről.

A monacói szervezők korábban bejelentették, hogy hamarosan meg is kezdik a kb. 12 hetes előkészületeket a Forma-1-es nagydíjhétvégére, a legújabb képekből pedig kiderült az is, hogy a pálya frissítésének egy jelentős részével már végeztek is: a teljes bokszutcát újraaszfaltozták.

Az első monacói verseny idén április 23.-25. között tartják, ez a Történelmi Nagydíj lesz, amit május 8-án a Formula E követ, a Forma-1-es versenyt pedig május 23-án tartják majd, ami jelenleg azt jelenti, hogy az év 5. futama lesz a Monacói Nagydíj.

Nem csak a pálya miatt került a hírek középpontjába legutóbb Monacó, állítólag egy ide köthető csapat komolyan fontolgatja a belépést a Forma-1-be.