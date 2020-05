Monaco megerősítette a 2021-es F1-es és Formula E-s dátumát

Monaco volt az első, mely bejelentette, hogy idén egyáltalán nem rendezi meg a nagydíját a Forma-1-ben. Ezzel egy igen nagy sorozat szakad meg, mivel 1954 óta nem volt példa arra, hogy ne lett volna Monacói Nagydíj a királykategóriában.

Az F1-es monacói verseny mellett a történelmi nagydíjhétvégét is kénytelenek voltak törölni. Az Automobile Club de Monaco gyorsan reagált, és a halasztások helyett elkezdtek 2021-re koncentrálni, ami a Formula E-t is érinti.

Nemrég kiderültek azok a dátumok, amik a 2021-es F1-es, történelmi és Formula E-s hétvégéket jelentik. A történelmi nagydíjat április 23. és 25. között rendezhetik meg, majd két héttel később május 8-án a Formula E mezőnyét fogadhatják.

Az F1-es verseny pedig május 20. és 23. között lenne. Ezzel ez az első olyan nagydíj, melynek megerősítették az ideiglenes dátumát a Forma-1-ben 2021-re. A versenyekre való felkészülést február végére hozzák előre, hogy alkalmazkodni tudjanak a koronavírus követő új követelményekhez.

A hivatalos tájékoztatás szerint logisztikai kihívásokra számítanak a három nagy esemény közelsége miatt, de ez nem egy lehetetlen küldetés. Az új korlátok miatt a pályát a szokásosnál korábban, már február végén elkezdik felkészíteni. Ez korábban március 15. volt.

A Historic Grand Prix, amit 2022-ben is megrendezhetnek, 2 év múlva egy májusi dátumot (13-15.) kaphat. Ez pedig arra utal, hogy a 2022-es F1-es Monacói Nagydíjat május 26. és 29. között rendezhetik meg, ha megmarad ez a hagyományos kéthetes különbség.

