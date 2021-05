Verstappen volt a leggyorsabb a két Ferrari előtt a dupla piros zászlót hozó harmadik szabadedzésen

A csütörtöki szabadedzéseken hiába gumizta fel az F1 a pályát, péntek este leszakadt az ég Monacóban - az F2 sprintversenyét még a vizes pályán tartották - így a tapadási körülmények jelentősen romlottak.

Ennek ellenére a csapatok ismét nem siettek a harmadik edzés elején, először Kimi Räikkönen merészkedett a pályára, őt 5 perc elteltével követte Cunoda, Ricciardo és a két Haas.

10 perc után a benépesülő pályán Carlos Sainz volt a leggyorsabb, de a versenyzők többsége több felvezető kör mellett tette le a voksát. 15 perc után már csak a két Mercedes és Esteban Ocon nem hajtott ki a pályára, Pierre Gasly pedig meg is tapasztalhatta, hogy milyen a monacói forgalom: Sergio Perez tartotta fel csúnyán, nagyot kellett fékeznie a franciának a Rascasse előtt.

A forgalom sem akadályozta meg azonban a Ferrarit abban, hogy jobbnál jobb köröket pakoljanak oda: 20 perc elteltével ismét Ferrari 1-2 volt a tabella élén, a 3. Perez pedig több, mint 7 tizedes lemaradásban volt Leclerc-től – de a mexikói a közepes gumikon volt.

Verstappen már jóval közelebb, 1 tizedre meg tudta közelíteni Leclerc-t a következő mért körével, majd pedig át is vette a vezetést 35 perccel az edzés vége előtt, de a Ferrari továbbra is erősnek tűnt, és Sainz vissza is vette a vezetést a hollandtól.

A két Mercedes 20 perccel az edzés vége előtt továbbra is csak a 4. és az 5. helyet foglalta el, ami a helyszínről közvetítő Nico Rosberg szerint egyértelműen a pálya visszahűlésére volt visszavezethető.

18 perccel az edzés vége előtt Sainz tovább javított a leggyorsabb idején, azonban ő, valamint Lando Norris volt az egyetlen, akik javítani tudtak, mielőtt beintették volna a piros zászlót:

A Williams kanadai versenyzője, Nicholas Latifi törte össze az autóját az uszoda sikán kijáratánál. A monacói pályabírók azonban mindössze 5 perc alatt eltakarították a Williamset, így 12 perccel az órán még újra tudták indítani a harmadik szabadedzést.

5 perccel az edzés vége előtt megfutotta az edzés leggyorsabb körét Max Verstappen, de csak 47 ezredet adott Carlos Sainznak.

Hiába nyújtott fantasztikus teljesítményt Mick Schumacher, – a 14. legjobb időt autózta a két Alpine előtt - a fiatal német másodjára is megtörte a Haast 2 perccel az edzés vége előtt a kaszinó kijáratánál. Az edzést már nem is indították újra, és kisebb csoda lenne, ha a Haas időben újra tudná építeni megtört autót.

Érdemes azonban a Haas meglepően jó teljesítménye mellett a két Alfa Romeót is, Kimi Räikkönen a 8., Antonio Giovinazzi a 11. leggyorsabb időt autózta.