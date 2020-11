Mit várhatunk Fittipalditól a Haasban?

Nem lehet egyszerű dolga egy olyan fiatalnak, aki a motorsportok történelmének egyik legikonikusabb vezetéknevét kapja születésekor, és ahogyan Pietro esetében láthattuk eddig, nem is jelent garanciát arra, hogy eljusson a sport csúcsát jelentő Forma-1-be.

Pietro Fittipaldi annak ellenére, hogy még mindig csak 24 éves, és 4 nemzetközi címmel is rendelkezik, sosem szerepelt igazán a top Forma-1-es ülésre jelölt tehetségek listáján.

A motorsport karrierjét 2011-ben a NASCAR Wheelen All-American Seriesben kezdte, ahol bajnok is lett, azonban a stock-car sikere még egyáltalán nem garantálta, hogy valaha is Forma-1-es lehetőséghez jut majd.

2013-ban költözött Európába a Miamiban született brazil, ahol a szebb napokat is megélt brit Formula 4 bajnokságban versenyzett, majd 2014-ben az utolsó brit Formula Renault bajnok lett, ahol 10 futamgyőzelmet szerzett a messze nem acélos mezőnyben, azonban ez elég volt ahhoz, hogy a Ferrari felvegye az akadémiájába.

Az egyetlen szezon, ahol toppilótákkal tűzdelt mezőnyben versenyzett, a 2015-ös Formula 3 Európa Bajnokság volt, ahol a mai mezőnyből Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Lance Stroll, George Russell, és Alex Albon is az ellenfele volt, de míg az előbb említett pilóták mind az első 7-ben végeztek, Fittipaldi a 17. lett, igaz, egy messze nem annyira acélos Fortec autóval, a legjobb eredménye két 6. hely volt.

2015-16-ban az indiai MRF Challenge 2000 bajnoka lett, ahol a legnagyobb vetélytársa Tatiana Calderon volt, illetve 2016-ban az egykor szebb napokat is élt Formula V8 3.5-ben versenyzett, aminek később 2017-ben a bajnoka is lett, szintén egy relatíve gyenge mezőnyben.

A 2018-ban majdnem véget ért a motorsport pályafutása, ugyanis amellett, hogy lehetőséget kapott az IndyCar-ban és a japán Super Formulában is, lehetőséget kapott arra, hogy a WEC-ben a Spa 6 órás versenyen debütáljon, azonban az időmérőn egy elektromos hiba miatt az autója az Eau Rouge-ban a falnak csapódott, ő pedig mindkét lábát eltörte, így hónapokra kidőlt.

A Haas azonban Emerson Fittipaldi és Günther Steiner jó kapcsolata (és a brazil család pénzügyi támogatása miatt) miatt folyamatosan szemmel tartotta Pietrót, aki 2018-ban lehetőséget kapott az F1-es debütálásra a szezon végi Abu-Dhabi teszten, illetve 2019-re leszerződtették fejlesztőpilótának is.

Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Tavaly amellett, hogy 6 szabadedzésen is lehetőséget kapott, teljes szezont futott a DTM-ben is, ahol azonban csak 22 pontot gyűjtött, a legjobb eredménye pedig egy 5. hely volt Misanóban. 2020-ban is a Haas szimulátorpilótájaként segítette a csapatot, azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen sikerrel, ha azt nézzük, hogy a Haas legnagyobb problémáját a Ferraritól örökölt hátsó felfüggesztés túlmelegedése jelenti.

Fittipaldi tehát tekinthető jól pénzelt kalandor pilótának is, azonban az a jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy nincs még egy olyan pilóta a földön, aki rajta kívül jobban ismerné a Haas autóját, illetve a csapatot. Pietro a Föld 20 leggyorsabb pilótája között van? Valószínűleg nem, azonban biztosan nincs köztük Nicholas Latifi sem, a Haas pedig rengeteg szervezési problémát megspórol azzal, hogy a már helyszínen lévő tartalékpilótájához nyúl, az amerikai csapat pontszerzési esélyeit elnézve pedig még akár azt is mondhatjuk, hogy teljesen mindegy, ki vezeti a másik autót Magnussen mellett a Forma-1 történetének talán leggyorsabb pályáján, ahol a Haas alapból hátránnyal indul a Ferrari motorereje miatt.

