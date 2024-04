Mit tudtunk meg a Red Bull Japánba hozott fejlesztéseiből?

Bár ezek az újítások az oldaldoboz kialakítását magát nem érintik – ez így is egy lépéssel a riválisok előtt van -, a cockpit körül látható újításokat fedeztünk fel. Már azzal sokak figyelmét felhívta a Red Bull, hogy a cockpit mögötti csatornába légbeömlőket helyeztek és lemásolták a Mercedes magasan ülő csatornáit, de a Japán Nagydíjon előrébb is megjelent egy nyílás – ezt alább fehér nyilakkal jelöltük.

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az FIA által minden versenyhétvége előtt közzétett fejlesztéseket bemutató dokumentumban a Red Bull ezt a nyílást az „oldaldobozba helyezett elsődleges hőcserélő egységekhez” kötötte. Az új légbeömlővel együtt emellett a csapat teljesen lezárt, ahogy más panelekkel már korábban tette, egyes szellőzőnyílásokat a hatékonyság növelése érdekében.

Arról, hogy miért döntöttek a változtatás mellett, a Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan elmondta, hogy rengeteg munkát fektettek abba, hova helyezzék a légbeömlőt, mivel kulcsfontosságú volt megtalálni, hol tudja a legtöbbet nyújtani.

„Amikor légbeömlőn dolgozol, nagyon buta dolog lenne oda tenni azt, ahol nem lehet nagy légnyomással dolgozni, szóval próbáltuk megtalálni a lehető legnagyobb nyomáson üzemeltethető nyílásokat, így a lehető leghatékonyabbak a hűtők. Ez az oka a légbeömlők áthelyezésének, van előnye számunkra.”

A csapatoknak folyamatos kompromisszumokat kell kötnie aerodinamikai téren az új hűtők beszerelésekor, Monaghan egyértelművé tette, hogy a lépés nem egy, esetlegesen az első versenyeken felmerült problémára való reakció volt, hanem egy már korábban megalkotott fejlesztési terv része.

„Igazából már akkor kész voltunk vele, mielőtt a teszten beindult volna az autó, szóval ez egy kis teljesítménynövelésként el volt könyvelve. A kérdés az volt, hogy még a tengerentúli futamokra elkészülünk-e vele. Átvizsgáltuk és azt mondtuk, igen. Egyes részek már Ausztráliában ott voltak, szóval már ott elkezdődött a munka, a maradék pedig most itt látható.”

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Jon Noble

Az oldaldobozok légbeömlői mellett a Red Bull a padlólemezt is átalakította, melynek felületén apró módosítások láthatóak és dőlésszöge is megnőtt, hogy a szélén található szárny jobban szelje a levegőt. Ezek együtt több leszorítóerőt eredményeznek, de megtartják az autó stabilitását. Monagha hozzátette: „Látványosnak meglehetősen látványos, és teljesítmény terén is megérte nekünk megvalósítani ezeket a fejlesztéseket.”

A padlólemez mellett az első fékvezetékek be és kivezető nyílásait is lezsugorította a Red Bull, köszönhetően annak, hogy Szuzukában nincs akkora hangsúly a fékeken, de így hatékonyabban működnek, mintha teljesen elzárnák ezeket a légutakat, ahogy korábbi versenyeken tették.

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Jon Noble

Az Aston Martin saját fejlesztéseiről mindeközben itt írtunk.