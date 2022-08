Mit tanultunk az Audi F1-es bemutatkozásából?

Nagyszabású sajtótájékoztató keretein belül jelentette be az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann, és az Audi technikai fejlesztésért felelős igazgatója, Oliver Hoffmann, hogy a 2026-os motorformulával együtt az Audi is csatlakozik a Forma-1-hez.

A sajtótájékoztató legnagyobb meglepetése az volt, hogy az Audinál még csak szájukra sem vették a Sauber nevét, miközben a Motorsport.com információi szerint szinte mindenben megegyeztek a svájci csapattal annak átvételéről: az Audi összesen 75%-os részesedést fog vásárolni a Sauberben, három év alatt három 25%-os részletben.

Az Audi hivatalos álláspontja szerint még 2022-ben bejelentik, hogy melyik csapattal fognak együttműködni 2026-tól, azt pedig teljes mértékben kizárták, hogy önálló, 11. csapatot hozzanak létre.

Kiváló szakembert talált a motorprogram élére az Audi: Adam Baker vezeti majd a projektet, aki a Cosworth-nál és CEO Markus Duesmannhoz hasonlóan a BMW-nél gyűjtött F1-es tapasztalatot, és mielőtt nekilátott volna az Audi projektjének megalapozásához 2021-ben, 3 évig az FIA-nál is dolgozott.

Az Audi nem viszi ki külföldre az erőforrása fejlesztését: az F1-es motorjaik Neuburgban fognak készülni, nem messze az Audi ingolstadti központjától.

A neuburgi gyárlétesítményben 2022 márciusában kezdődött meg a munka a 2026-os F1-es motoron, és már a belső égésű és az elektromos motor tesztelésére is vannak tesztpadjaik. Jelenleg kb. 120-an dolgoznak az Audi motorprojektjén, de ezt a számot közel 300-ra fogják bővíteni, ahogyan nem véglegesítették még a gyár infrastruktúráját sem, ezzel is az év végéig szeretnének végezni.

Ha már az F1-ben lesznek, természetesen az Audi is nyerni akar, ezzel kapcsolatban pedig a legáltalánosabb célokat fogalmazták meg: a belépésüktől számított 3 éven belül futamgyőzelmekért szeretnének harcolni.

Az Audi azt is megerősítette, hogy nem fognak közösködni a Porschével: hiába tartozik mindkét márka a Volkswagen-csoporthoz, nem lesz technológiai együttműködés a két F1-es projekt között, amit Duesmann azzal is magyarázott, hogy a Porsche egyébként is egy másik országban fog dolgozni – kvázi nyilvánosan elismerve a szintén nyílt titkot, hogy a Porsche a Red Bull Powertrains-szel közösen fog dolgozni a Red Bull milton-keynes-i bázisán.

Ahogyan arra következtetni lehetett, az Audi megerősítette, hogy a motorfejlesztésre vonatkozó költségsapka nélkül ők sem léptek volna be a Forma-1-be. Így sem ússza meg olcsón a felkészülését az Audi, és hivatalosan is feláldozták az F1-es projekt oltárán az LMDh autójukat, amellyel Le Mans-ban versenyeztek volna, ugyanakkor érdemes hozzátennünk, hogy Duesmann elmondása szerint az F1-es projektnek „nem kell” profitot termelnie az anyacég számára.

Az első videó az Auditól, középpontban az ideiglenes festésükkel: