Mit tanultunk a Pirelli új gumijainak abu-dzabi tesztjéről?

Bár a 2021-es Forma-1-es szezon alatt több tesztnapot is adott az F1 a csapatoknak és a Pirellinek arra, hogy tesztelhessék az olasz cég 2022-re készülő prototípusait, ez volt az egyetlen olyan tesztlehetőségük, amikor ők választhatták meg, melyik 2022-es keverékkel gurulnak pályára, és amikor mind az 5 keverék a rendelkezésükre állt.

Ezen a teszten egyedül a Williams nem vett részt, miután még a csapat tulajdonosváltása előtt úgy döntöttek, hogy pénzügyi okokból nem építenek öszvérautót. A groveiak ettől még folyamatosan kapták az adatokat a Pirellitől, és a csapat új pilótája, Alex Albon már széleskörű tapasztalatokat gyűjtött a Red Bull 2019-es autójával és a Red Bull szimulátorával.

A Pirelli pedig most először beszélt széleskörűen a 2022-es gumik karakterisztikáiról, miután véglegesítették a keverékek összetételét is.

„Összességében elmondható, hogy különböző keverékek közötti különbségek megegyeztek a fejlesztés során kitűzött arányokkal” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak Mario Isola, a Pirelli F1-es projektjének vezetője.

„A pilóták általánosan az alulkormányzottságra panaszkodtak, úgy tűnik, hogy az új hátsó gumik sokkal erősebbek, jóval nagyobb terhelést raknak az első tengelyre, így az autó egyensúlya alulkormányzott marad. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezeken az öszvérautókon a csapatoknak alig volt lehetőségük megváltoztatni a beállításokat, így nem tudták megszüntetni az alulkormányzottságot. A csapatok azonban egyetértenek abban, hogy az új autókkal ezt a tulajdonságot igen hamar meg tudják majd szüntetni. Nem aggódnak, tudták, hogy ez jellemző lesz majd az új autókra.”

Bár az F1 eredetileg teljesen be akarta szüntetni a költséges és újrahasznosíthatatlan kerékmelegítő paplanokat, végül a topcsapatok ellenkezése után csak azt tudták elérni, hogy csökkentették a paplanok melegítési hőmérsékletét: az első gumikat 100 helyett 70, a hátsókat 80 helyett szintén 70 fokon tarthatják majd a csapatok.

„A pilóták visszajelzései szerint a C1-es gumikkal (legkeményebb keverék) több kört is meg kellett tenniük, mielőtt elérték a működési tartományukat, de persze ez a keverék nem is az abu-dzabi pályára való. A C2-vel már kevesebb problémájuk volt, a többi keverékkel pedig egyáltalán nem volt nehezebb dolguk. Olyan gumikat próbáltunk készíteni, amelyeknek szélesebb a működési tartománya, de nem nehezebb felmelegíteni őket az új, hűvösebb gumipaplanok miatt. A visszajelzések alapján ez sikerült is. A jelenlegi 13 colos gumikhoz hasonlóan jól tapadtak, de konzisztensebb volt a teljesítményük, miután megváltoztattuk a keverékek összetételét.”

Az egyik legnagyobb különbség a 2022-es és a jelenlegi tesztautók között a fékhűtés és az ahhoz kapcsolódó aerodinamikai terület korlátozottsága lesz.

Ferrari SF90 mule brake detail Fotó készítője: Giorgio Piola

„Arra kértük a csapatokat, hogy a létező legnagyobb megnyitásokat használják a fékekhez, mivel a szimulációink szerint jövőre nem tudják majd felhasználni a csapatok fék hőmérsékletét ahhoz, hogy azzal melegítsék a felnit, és azon keresztül a gumit. Jóval nagyobb lesz a tér a kerekeken belül, és ennek a térnek a tulajdonságai többféleképpen is megváltozhatnak az oda érkező levegő mennyiségétől függően.”

Bár jövőre már mindenkinek kötelező lesz az egységes kerékfedő felnik használata, Isola elmondta, miért nem kaptak az alkalmon a csapatok, hogy rátegyék a kezüket az új elemre.

„A kerékfedővel kapcsolatos tesztek még nem túl reprezentatívek 2022-re nézve, mivel ezek nem a jövő évi fékek. A fedő miatt hőmérséklet a jelenlegi autókon könnyen uralhatatlanná vált a fékek és a félni túlmelegedése miatt, ami jövőre nem jelent majd problémát.”

A Pirelli legnagyobb problémáját az F1-es szerepvállalásuk kezdete óta a gumik túlmelegedése okozta, de a peresebb és ezáltal jóval strapabíróbb gumikkal Isola szerint megoldották a problémáikat.

„A pilóták azt mondták, magabiztosabban tudják nyomni neki az új gumikkal. A C3-as keveréket például véve hasonlóan jól tapadt alattuk az autó, mint a 13 colos ballonos gumikkal, de mindezt túlmelegedés és szemcsésedés nélkül. Kíváncsi vagyok, hogyan fognak működni a gumik a jövő évi autókon, hiszen az aerodinamikai tulajdonságok nagy változáson mennek majd át. A leszorítóerő szintén más lesz a különböző sebességszinteken, meg kell majd értenünk az új autók és az új gumik közötti kapcsolatot. Szerintem az új autók kevesebb leszorítóerővel rendelkeznek majd a lassabb kanyarokban, és még többel a gyorsakban. Ezt jelenleg nem tudjuk szimulálni az öszvérautókkal, mert más elv mentén tervezték azokat, szívóhatás nélkül.”

Isola végül elárulta, miről bizonyosodtak még meg a pilóták a már korábban említett, a tesztautókra jellemző alulkormányzottság mellett.

„Nehezebbé váltak a féktávok az új gumikkal, könnyebb elfékezni azokat. A kormányon át is érezték, hogy megnőtt a kerekek súlya – az első gumik 2,5 kilóval, a hátsók 3 kilóval lettek nehezebbek. Az egyenesekben nagyon jól tapadtak a gumik – az alulkormányzottság miatt azonban nagyobb kormányszöget kellett használniuk a pilótáknak, és amikor elment a hátsó tengelyről a tapadás, az autó hátulja hajlamosabb volt arra, hogy hirtelen kitörjön.”