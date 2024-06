Mit mond el a Mercedes felzárkózási tervéről az új első szárnyuk?

A dizájn egyértelműen más filozófiát jelöl, mint amivel a csapat kezdte az idényt és a célja, hogy a W15-ös többféle tempónál is jól működjön. Az autó első futamokon mutatott teljesítményének elemzésével arra jutottak, az autó teljesítményprofilja túl szűk: vagy csak a lassú, vagy csak a gyors kanyarokban volt erős.

A csapat pálya melletti mérnöki csapatát irányító Andrew Shovlin erre úgy utalt, olyan, mintha túl kicsi takarójuk lenne, ami alól vagy a lábujjaik, vagy a fejük kilóg. Ezért arra hajtanak most, hogy egy nagyobb takarót keressenek. Ahogy a csapatfőnök, Toto Wolff fogalmazott: „Shov jól bánik a metaforákkal, valóban ezt akarjuk megoldani.”

„Nem hiszem, hogy egyelőre a fejünket és a lábunkat is be tudjuk takarni, de lassan eljutunk oda. Montreal egy kicsit kakukktojás lesz, de oda is hozunk valamit, ahogy Barcelonába is, apránként dolgozva, észben tartva, hogy jöhetnek buktatók.”

Mercedes W15 front wing Monaco GP comparison 059-24-MERCEDES-FRONT-WING-MONACO-COMPARISON Fotót készítette: Giorgio Piola

Az új első szárny teljesen átalakult, a felső szárnylapok új dizájnja, melyet az év elején használtak (piros nyíllal jelölve) el lett hagyva és teljes széltében új megoldás született. Így az orr melletti, belső, nem mozgatható részek keskenyebbek lettek, míg a két felső szárnylap mozgatható része szélesebb lett, mint előtte.

Ennek első számú hozama az lehet, hogy a csapat rugalmasabb lehet, amikor be akarja állítani az autót, ami kulcsfontosságú lehet, ha változó tempónál is egyenletes teljesítményt akarnak. Mindezek miatt az orrkúpot is át kellett dolgozni, ami pedig az előtte lévő vezérsík változásához is hozzájárult.

Ez elsősorban a vezérsík alakjában mutatkozik meg, mely kissé laposabb középen (a piros vonalat kell figyelni az összehasonlításhoz). Mindeközben a vezérsík külső része is kisebb beavatkozáson esett át, elülső széle már nem hajlik meg kívül (sárgával jelölve) és szűkebb sugarú görbét ír le a szárnyvéglappal való találkozásnál.

Mercedes W15 front wing endplate juncture comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

Itt szintén egy rakás újdonságot látni, a vezérsík és a második szárnylap húrmagassága megváltozott, így már a második szárnylap a domináns a kettős közül. Most már a második szárnylap is rendesen csatlakozik a szárnyvéglaphoz, melynek alsó részét lelapították, hogy rendesen összeérjenek.

A két hátsó szárnylapnál még mindig a félig leválasztott módszert alkalmazzák, melyet először tavaly év végén láttunk tőlük, de optimalizálták őket a környéken végrehajtott átalakításoknak megfelelően. Emellett egy újabb szárnyacska rügyezik ki a felső szárnylapból, mely a szárnyvéglap és az állító közötti résbe furakodott be, hogy a csapat által elképzel módon verje kifelé a levegőt (piros nyíllal jelölve).

A csapat csak egyet hozott ebből az első szárnyból Monacóba, azt George Russellnek adták, miután Hamilton úgy döntött, Montrealig vár, hogy kipróbálhassa. Az első visszajelzések biztatóak, még ha nem is Monaco a legjobb pálya arra, hogy kiértékeljék. Shovlin azonban úgy látja, hogy a későbbi apróbb fejlesztésekkel a következő versenyeken meglátjuk, mire mennek vele:

„Megvan az oka annak, miért nem hoznak a csapatok fejlesztéseket Monacóba, a pálya nagyon lassú tempója. Zsúfolt, sok rövid egyenessel, nagyon nehéz bármit is kiértékelni itt. Az adatok alapján, amiket láttunk, hozza a teljesítményt, az autó jobb érzésre.”

„George elégedett volt vele, érezte, hogy jó irányba megyünk vele. Örülünk annak, amit láttunk eddig, de Montrealban és főleg Barcelonában, ahol vegyesebb kanyarok vannak, igen sokat tanulhatunk meg róla.”