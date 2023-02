Mit keresett Hamilton barátja a Red Bull bemutatójának színpadán?

Miles Chamley-Watsonnal is csináltak interjút a bikások New York-i bemutatóeseményén, ennek oka pedig az volt, hogy a brit születésű amerikai az egyik legnagyobb sztár a vívás világában.

Chamley-Watson ugyanis 11-szeres pánamerikai bajnok, egyéniben és csapatban is világbajnoknak mondhatja magát, emellett a 2016-os olimpián bronzérmet is szerzett, szintén csapatban. Emellett pedig ő az egyik legjobb barátja Hamiltonnak, aki természetesen a Red Bull-os Max Verstappen egyik legkomolyabb riválisa.

Még több F1 hír: Lando Norris „különös” szokásai – ez a két termék mindig van nála

A vívót Hamilton egyébként vendégként már több nagydíjra is meghívta, 2021-ben pedig együtt jelentek meg a Met Gálán. Arról nem is beszélve, hogy közös nyaralásokon is többször voltak, legutóbb például tavaly nyáron Afrikában, amit Hamilton egy nagyon fontos élménynek nevezett a nehézkes 2022-es szezon során.

Aki pedig követi őket a közösségi médiában, az már többször is láthatta őket közös képeken, vagy ahogyan éppen egymást méltatják.

Hamilton időközben elmondta, hogy őt nem fogja visszatartani az FIA új korlátozása.