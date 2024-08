Mit kell tudni az év végéig a Williamsnél versenyző Franco Colapintóról?

A Williams akadémiájának 21 éves pilótája 2023-as, második F3-as idénye óta része a csapatnak és Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann, valamint a rövid, 2000 és 2001 között tartó Forma-1-es karrierjével legutóbbi argentin versenyzőként tevékenykedő Gaston Mazzacane nyomdokaiba lép.

A 2003. május 27-én, Buenos Airesben született Colapinto tízévesen kezdett gokartozni, 2017-ig főleg hazájában versenyzett, ezután költözött Európába. Ezután egy középszerű időszak érkezett a karrierjében, amely alatt a 2018-as Ifjúsági Nyári Olimpián aratott győzelemmel zárta le gokartos karrierjét.

Még ebben az évben nevezett a spanyol F4-es bajnokságba, a Drivex School versenyzőjeként. Első évében negyedik lett, majd 2019-ben bajnokká koronázták, miközben itt-ott az Euroformula Open és a Formula Renault Eurocup futamain is beugrós volt.

2020-ban jó éve volt, a Formula Renault Eurocup és a Toyota Racing Series bajnokságában is harmadik lett, pénzügyi problémák miatt azonban 2021-re sportkocsikra váltott. Ekkor azonban az ázsiai és európai Le Mans-sorozatban is rajthoz állt, sőt, magán a Le Mans-i 24 órás futamon is, ez pedig nem sok, a Forma-1-be vágyó fiatalról mondható el.

Colapinto igazából az előző három évben tudott komolyan elkezdeni a Forma-1-be jutással, 2022-ben a Van Amersfoort Racingnél érkezett az F3 mezőnyébe, ebben az idényben két futamgyőzelemmel kilencedik lett a bajnokságban.

Második évét a kategóriában már az MP Motorsportnál kezdte meg, 2023-ban újra két győzelme volt és végül negyedik lett a bajnokságban. Ebben az évben szerződött emellett a Williams akadémiájához – ami ma már igen jó döntésnek tűnik. Az F2-ben a 2023-as szezonzárón mutatkozott be, majd első F1-es élményét is átélhette a szezon utáni teszten, szintén Abu-Dzabiban.

Miután a 2024-es szezont álmosan kezdte, Colapinto feltámadt egy szezon közbeni spanyolországi teszt után, Imolában megnyerte a sprintfutamot és rendre az élmezőnyben tűnik fel. Legutoljára Magyarországon az időmérős piros zászló, Spa-Francorchamps-ban pedig egy motorhiba fogott ki rajta, így lőttek bajnoki álmainak.

Mindeközben Colapinto a Brit Nagydíjon az első szabadedzésen is részt vett, megismerkedve az autóval, ami az Olasz Nagydíjtól az övé lesz. Ennek egyik legfőbb oka karrierje során látványosan kevés balesete lehet. Az F2-ben és az F3-ban csak háromszor volt olyan ütközése, ami miatt nem tudott versenyt befejezni, idén az egyetlen Szaúd-Arábiában volt, ahogy éppen csak annyira koccant neki a falnak, hogy eltörjön a hátsó felfüggesztés.

Miután csak egyetlen szabadedzés van a neve mellett, jogosan vetődik fel a kérdés, hogy Colapinto készen áll-e a Forma-1-ben való szereplésre. Erre most a fiatal argentinnak, aki élete lehetőségét kapta ezzel, válaszolnia kell.