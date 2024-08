Mit kell tudni a Forma-1 újoncáról, Jack Doohanről?

Az most már bizonyos, hogy legalább két újonc lesz a 2025-ös Forma-1-es rajtrácson: a Haashoz szerződő Oliver Bearman mellett most már az is hivatalos, hogy Jack Doohan is ülést kap az Alpine-nál.

A 21 éves ausztrál pilóta az ötszörös királykategóriás motoros világbajnok, Mick Doohan fia, így már kiskorától kezdve a benzingőz bővületében nőhetett fel, a Doohan család pedig remek kapcsolatot ápolt a Schumacher családdal.

Az nem sokáig volt kérdéses, hogy Jack Doohan is kifejezetten tehetséges: 14 évesen harmadik helyen végzett a gokart Európa-bajnokságban, méghozzá úgy, hogy az utolsó 4 versenyből 3-at megnyert, majd 15 éves korától versenyzett fordulaautókkal.

Az első két szezonja nem sikerült tökéletesen, majd az HWA csapatával sem tudott csodát tenni első F3-as idényében: pont nélkül zárt, és csak a 26. lett összetettben. 2021-ben viszont jött az áttörés, és a Trident csapatával a második helyen végzett az F3-ban, négy győzelmet aratva.

Még ebben az évben bemutatkozott az F2-ben, 2022-től pedig teljes szezonos ülése volt a Virtuosi csapatával, ahol 3 győzelmet aratva a hatodik lett összetettben, 2023-ra pedig maradt a Virtuosinál, és ekkor már a harmadik helyen zárt.

Az idei szezonban sehol nem versenyzett az ausztrál pilóta, viszont többször is tesztelhetett F1-es autót az Alpine-nak köszönhetően, és úgy tudni, a Paul Ricard-on rendezett „szétlövés” tesztnek is nagy szerepe volt abban, hogy nem Mick Schumachert, hanem őt választotta az istálló.

2025-től tehát Pierre Gasly mellett bizonyíthat a jelenlegi tartalékversenyző, aki az F1.com információi alapján 1+1 évre írt alá az enstone-i gárdával, így pillanatnyilag csak a jövő évi helye biztosított a száguldó cirkuszban.

