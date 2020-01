Mit jelenthet Stroll részesedése az Aston Martinban az F1-ben?

Egyre több helyről hallani, hogy a Racing Point tulajdonosa lehet az, aki az Aston Martin segítségére siet, és már az is nyílt titok, hogy a kanadai üzletember 20 százalékos tulajdonjoghoz juthat. Ez magában is érdekes, hát még ha hozzávesszük, hogy az Aston Martinnak több csapathoz is köze van.

Stroll jelenléte a Forma-1-ben nem újdonság, már évekkel ezelőtt a pénzügyi támogatásával jutott el fia a száguldó cirkuszig. Lance Stroll a Williamsnél kezdett, majd tavaly már az apja által vezetett konzorcium révén megvett Racing Pointban szerepelt.

A Racing Point biztos anyagi lábakon állva tavaly még a mezőny második felében szerepelt, ám a jelek szerint nem ez lesz az egyetlen Forma-1-et is érintő ügylete a kanadainak. A hírek szerint 200 millió fontért vásárolhatja meg az Aston Martin 20 százalékát.

Ha az üzlet létrejön, akkor Strollék használhatják a márka örökségét, és akár a csapat sikereinek elősegítésére is használhatja, többek között bekerülhet akár a csapat nevébe is, ez felbecsülhetetlen érték. Emellett nem lehet elmenni szó nélkül amellett sem, hogy az Aston Martin nagyon komoly kapcsolatot ápol a Mercedes AMG-vel, amely éppen a Racing Point motorgyártója.

Ez pedig akár arra is lehetőséget adhat, hogy Stroll komolyabb betekintést nyújtson a csapata által használt erőforrás fejlesztésébe is. Ezzel a mérnökök és a versenyzők s könnyebben megérthetik a Racing Point működését, amely egyértelműen növeli a versenyképességet.

Az Aston Martin nem tagadja, hogy befektetőkkel áll kapcsolatban. "Megbeszéléseket folytatunk a potenciális stratégiai befektetőkkel a hosszabb távú kapcsolatok kiépítése érdekében, ez esetleg magában foglalhatja a tőkebefektetést is" - szól az Aston Martin közleménye.

Az Aston Martin emellett ezer szállal kötődik már a Red Bullhoz is, amelynek főszponzora, sőt, a csapat nevében is helyet kapott a márka. Ha Stroll megvásárolja a márka 20 százalékát, nehéz döntés elé kerül, de egyesek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy egyszerre két csapatot támogasson.

Persze még az ilyesmi sem példa nélküli az F1-ben, 2011-ben például két csapat nevében is szerepelt a Lotus, és mindkettőt a Renault motorja hajtotta. Akkor a történet vége az lett, hogy a Renault bevásárolta magát a Lotusba, és végül gyári csapatként tért vissza.

Mindenesetre bármi is történjen, az Aston Martinba való részesedéssel Lawrence Stroll könnyen a modern Forma-1 történetének egyik legfontosabb szereplőjévé válhat. És persze ennek csapata örülhet a leginkább.

Remek drónfelvételek érkeztek Zandvoortból, kiegészülve a számítógépes grafikákkal, amik abban segítenek, hogy átlássuk az új vonalvezetést, benne a döntött kanyarral is.