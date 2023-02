Mit csináltak a téli szünetben az F1-esek? Hamilton a jégen, Piastri a pályán Landóval

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton mindig is rajongott a téli sportokért, így nem meglepő, hogy a hideg hónapokban a kellemest a hasznossal vegyítette. A brit az Antarktiszon, a jégről jelentkezett be, ahogy a reggeli futás során a gyönyörű vidéket járja, miközben pingvinkolóniával és fókával is találkozik.

A két francia pilóta, Pierre Gasly és Esteban Ocon egy NBA-meccset nézett meg közösen, ha már idén egy csapatban versenyeznek. A duóhoz csatlakozott Charles Leclerc is, az ominózus mérkőzés pedig a Bull-Pistons volt. Mint ismert, a Forma-1 sokat közeledett az NBA-hez az utóbbi években, volt néhány esemény, ahol a két sportág kiemelkedő alakjai egyfajta kvízt játszottak.

Természetesen a McLaren duója sem hazudtolta meg önmagát, hiszen Lando Norris és Oscar Piastri is nagy rajongója a versenyzésnek, és a szünet alatt sem bírtak a vérükkel. Mind a ketten gokartba pattantak, és a felvétel alapján szoros küzdelemben vettek részt.

És ha már szóba kerültek más sportágak, Alexander Albon nemrég érdekes hasonlattal élt, amikor Tom Bradyről azt mondta, hogy bizonyos dolgokban nem akar hasonlítani a szupersztárra.