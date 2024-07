Mit csinál a Red Bullnál Adrian Newey a versenyhétvégéken?

Newey a miami, a monacói és a silverstone-i futamokra látogatott el, mióta május elején bejelentették, hogy elhagyja a Red Bullt.

A Red Bulltól 2025 márciusában távozik, utolsó projektje a csapatnál az RB17 hiperautó befejezése és értékesítésének segítése lesz, amelyet a múlt héten, a 2024-es Goodwood Sebességfesziválon mutattak be először nyilvánosan.

A Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban az RB17 tervezési folyamatáról Newey-t arról kérdezték, hogy mit csinált a Red Bullnál ezeken a versenyeken - jelenléte szokatlan fejlemény a magas rangú mérnökök esetében, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják a csapatokat, mivel általában kertészkedési szabadságra helyezik őket.

„Amikor ott voltam - tehát Miamiban és Monacóban és Silverstone-ban -, akkor elsősorban arról van szó, hogy egy kicsit beszélgettem a versenyzőkkel” - válaszolta Newey, és a Red Bull F1-es versenyzőivel, Max Verstappennel és Sergio Perezzel folytatott interakcióit magyarázta.

„Aztán egy kicsit részt veszek a stratégiában a versenyeken. De arról is szól, hogy találkoztam az ügyfelekkel - 17 ügyféllel és vásárlóval. Mert azt hiszem, ennek az a lényege, hogy ez nagyon is a Forma-1-es csapat kiterjesztése az RB17 építése a Red Bull Advanced Technologiesszal.”

„És ezért mindenki részt vesz nemcsak magában az RB17-esben, hanem abban is, hogy a Red Bull hogyan megy a Forma-1-es hétvégéken. És ez továbbra is így lesz, függetlenül attól, hogy fizikailag jelen vagyok-e. A munkánk és a fiam, Harry [2015-ben a BRDC Formula 4 második helyezettje, 2017-2018-as Ázsiai Le Mans sorozat bajnoka és most az RB17 ügyfélmenedzsere] miatt továbbra is a 17-esen fog dolgozni a befejezéséig, sőt azon túl is, amikor én jövő év márciusában abbahagyom itt a munkát.”

„Akkor még mindig teljes mértékben részt veszek majd a srácokkal való közös munkában a meetingeken, és részt veszek majd a pályateszteken, és így tovább.”

Newey azt is kijelentette, hogy a Red Bulltól való távozása nem befolyásolta az RB17 befejezésének ütemtervét, mivel az 2024 januárjában „elérte a koncepció befejezését”.

„Ami valójában azt jelenti, hogy mivel április vége óta nem vagyok a Forma-1-ben, hogy kizárólag a 17-esre koncentrálhatok, és tényleg nem csak a, ha úgy tetszik, tisztán mechanikai vagy tisztán mérnöki részletekkel foglalkozhatok, hanem az összes többi perifériás dologgal, amit nagyon is figyelembe kell vennünk” - tette hozzá.

„Ilyen például a könnyű szervizelhetőség, a karbantartás, az életciklus szervizelés, a költségek, a hosszú élettartam, hogy a tulajdonosok 10-20 év múlva is megkapják-e még az alkatrészeket, a beszállítók még mindig a piacon lesznek-e?”

„Szóval, tényleg az összes olyan szempontra koncentrálunk, amelyeket általában nem veszünk figyelembe, vagy amelyeket talán nem vettünk figyelembe a kezdetekben, de ahogy belemegyünk a részletekbe, nagyon fontos szempontokká válnak, hogy a tulajdonlás élménye a lehető legjobban bevonzó és élvezetes legyen.”

