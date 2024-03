Mit árulnak el az idei Forma-1-es hátsó szárnyak a csapatok közötti technikai küzdelemről?

A leszorítóerő továbbra is fontos tényező, de manapság nem jut egy csapat sem sokra azzal, ha túl nagy az autó légellenállása. Tetemes haszonnal jár, ha olyan autót raknak össze, ami pokoli erős az egyenesekben. Max Verstappen sikereinek nagy része arra épül, hogy ha az élen áll, lehetetlen megelőzni, vagy úgy megy át a mezőnyön, mint forró kés az olvadt vajon a nagyobb végsebességnek hála.

A megfelelő leszorítóerő/légellenállási szintet azonban nem könnyű elérni egy-egy pályán, mint korábban volt, amikor a hátsó szárnyak lapjai állíthatóak voltak, így azokból szabadon lehetett nyírni vagy hozzátoldani, amit éppen egy pálya megkívánt. A mai generációs hátsó szárnyak és a szabályzat révén a szárnylapok által leírt szögek rögzítettek.

Ez azt jelenti, hogy változott a játék és ha egy csapat kevesebb leszorítóerőt vagy légellenállást akar, akkor teljesen át kell alakítani a hátsó szárnyat. A jelenlegi szabályzati ciklus első két évében a csapatok akkora hangsúlyt nem fektettek erre a területre, de mostanra beütött a valóság legtöbbjüknél azt illetően, mennyire fontos a hátsó szárny a teljesítmény szempontjából.

Ahogy a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella elmagyarázta, a csapatok a légellenállás szintjét már csak új szárnyakkal tudják módosítani: „Ha egy csapatnak van egy viszonylag beérett autója, amit bemutatóra visz, onnantól a légellenállást a hátsó szárny állapítja meg nagyjából. Mivel már megvan a kasztni, a padlólemez és az első szárny, újfajta hátsó szárnycsaládokat kell így tervezni.”

„Azért kell új szárnycsaládokat tervezni, mert ezek bevezetésével hatékonyabb hátsó szárnyakat talál az ember. Szóval a hátsó szárnynak nem kell követnie az autó többi részének a légellenállását, az szinte egy teljesen külön történet.”

De ez nem azt jelenti, hogy a csapatoknak egy alacsony légellenállású szárnnyal automatikusan nyert ügyük lenne. A jelenlegi autókon az egyik legfontosabb tényező, hogyan lép kapcsolatba egymással az összes aeroelem, így a hátsó szárnyból csak akkor lehet lenyesni egy kis darabot, ha már megbíznak az autó többi részének teljesítményében.

„A hátsó szárny reagál a karosszéria alakjára, a padlólemez alakjára, a hátsó fékekre. Emiatt ezeket együttesen, gyakorlatilag egy alkatrészként kell kezelni, a többivel harmóniában. Nem kell teljesen megváltoztatni a hátsó szárny koncepcióját, ha változtatni akarunk a légellenállás mennyiségén, viszont ennek elsődleges meghatározója a hátsó szárny.”

Szaúd-Arábiában bebizonyosodott, mennyit játszanak a légellenállással a csapatok, ugyanis mindenki rengeteg erőt ölt abba, hogy megtalálja a megfelelő megközelítést a szezon első, alacsony leszorítóerő-igényű pályáján.

Mercedes W15 rear wing comparison, Saudi Arabian GP Fotót készítette: Giorgio Piola

A Mercedes kétfajta hátsó szárnyat is használt a versenyhétvége alatt, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt az időmérőre és a versenyre. Csütörtökön a két szabadedzésen mindkét pilóta alacsonyabb leszorítóerőt generáló szárnyakat használt, de Hamilton, válaszokat és némi plusz egyensúlyt keresve egy nagyobb légellenállású kialakításra váltott a harmadik gyakorlásra.

Mivel azonban mindkettejüknek szüksége volt előbbi nagyobb végsebességére, mindkét versenyző visszaváltott az eredetire az időmérőre és a versenyre. A két megoldás összességében nagyjából megegyezik, a kanál alakú vezérsík középrészének az ívhúrja csökken csak és a külső része kevésbé vékonyodik el a szárnyvéglap felé.

A csúcsrész alsó része látszólag jobban átcsúszik a szárnyvéglap mögé, mint korábban és eltakarja a fémből készült rögzítőpontot, mely a felhajtott vezérsík és a szárnyvéglap találkozásánál található, ezen felületek, valamint a hátsó sziluett is hatással van az itt keletkező örvényre.

Érdemes megfigyelni, hogy a középrész felső szegélyén, a felső lapon egy félkör alakú kivágás is van, ami azon a területen kezelhetőbbé teszi a légáramlatokat. Érdekes módon a Mercedes az alacsonyabb leszorítóerejű hátsó szárnyat ugyanazzal az alsó szárnnyal párosította, mint a nagyobb leszorítóerejű szárnyat Bahreinben, ami szembemegy azzal, amit számos riválisuk csinált.

Ferrari SF-24 rear wing detail, Saudi Arabian GP Fotót készítette: Giorgio Piola

A Ferrari a Szaúd-Arábiai Nagydíj előtti bemutató dokumentumban elárulta, új, alacsonyabb leszorítóerejű hátsó szárny áll a rendelkezésükre. Ahogy tavaly is, úgy idén sem tették azonban fel az autóra, ehelyett a Bahreinben használt dizájnnal próbálkoztak ismét.

Azonban egy másik trükk volt a tarsolyukban a leszorítóerő csökkentése és a végsebesség, valamint a gyors kanyarokban a teljesítmény növelésére, az alsó szárnynak ugyanis az SF-24-en Bahreinben látott kettő helyett csupán egy eleme volt.

McLaren MCL38 rear wing detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A McLaren alacsony leszorítóerejű szárnyának két különböző dizájneleme van a felső lapon, miután csatlakoztak az egyre több csapatból álló csoporthoz, akik a felső szélén lévő bevágást alkalmazzák. A McLaren azonban egy lépéssel tovább is ment, mivel a felső szárnylap meg is süllyed a bevágás körül, így más útvonalon közelítik meg azt a légáramlatok. Az alsó szárny a Ferrarihoz hasonlóan egy elemből állt.

Aston Martin AMR24 rear wing detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az Aston Martin is új hátsó szárnnyal érkezett Szaúd-Arábiába a leszorítóerő és légellenállás csökkentése érdekében és ahogy azt már máshol láttuk, a felső lap közepén egy bevágás található. A szárny külső részén is vannak azonban változások, a felső széle elvékonyodik és egy sekélyebb, kutyafül-szerű csúcsot formáz a kisebb leszorítóerő és az itt keletkező örvények megváltoztatása érdekében.

Aston Martin AMR23 and AMR24 diffuser wing detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az Aston Martin Szaúd-Arábiában azonban mást is alkalmazott, egy 2023-ban rendesen még nem működő aerodinamikai újítást láthattunk újra. A Holland Nagydíjon egy, a vázra erősített, csokornyakkendő formájú szárnyacska jelent meg, azonban ezt a kerékcserék alatt rendre megtörték, hiába terveztek új emelőt is miatta. 2024-re a csapat átalakította az ötletet és az AMR24-en már kettő is van ezekből a kis szárnyakból, az egyik a váz oldalán, egy másik, a tavalyinál laposabb pedig a váz hátsó részén.

