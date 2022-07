Mit akar ezzel elérni Andretti, teszik fel a kérdést az F1-es csapatfőnökök

Közel fél éve annak, hogy Mario Andretti világgá kürtölte fia, Michael Andretti saját F1-es projektjének hírét, miután 2021-ben nem sikerült megegyezniük Finn Rausinggal a Sauber vételi áráról.

Andretti azóta már megegyezett motorbeszállítóként a Renault-val, Colton Herta személyében az utóbbi idők legtehetségesebb amerikai pilótája is a rendelkezésére állna, és leszögezte azt is, hogy kifizetné a Concorde egyezményben rögzített 200 millió dolláros belépési díjat is.

Az F1-es csapatok lelkesedése azonban legjobb esetben is hűvösnek mondható, Toto Wolff különösen kritikus volt Andrettivel szemben, mivel érzése szerint az amerikai csapat nem nyitna előttük akkora piacot, amivel pótolni tudnák a 11. csapat belépése miatt kieső bevételeiket.

Nem csak a csapatok húzzák azonban a szájukat Andretti miatt: az F1 és az FIA sem akarja egyelőre felbővíteni a frissen kialakított franchise rendszert, vagy ha igen, akkor azt sokkal szívesebben tennék egy gyártó, mint a VW-csoport valamelyik márkájának kedvéért, míg a titokzatos befektetőkkel takaródzó Andrettiért.

Nem csoda, hogy Andretti legutóbb már igen frusztráltan nyilatkozott az F1-ről, és „sznobnak” nevezte az F1-es csapatokat, és a viselkedésükkel szerinte bebizonyították az F1 még mindig „európai klubnak” számít.

Andretti kijelentéseiről kérdezve a már meglévő amerikai alakulat csapatfőnöke, Günther Steiner elismerte, hogy az amerikai expilóta üzletember vele nem beszélt Andretti a miami nagydíjhétvégén tartott nagy lobbizása alatt sem, de úgy érzi, hogy a csapatok helyett úgyis az F1 fog dönteni, ha akar.

„Nem igazán rajtunk múlik az, hogy beléphetnek-e a sportba, persze véleményünk nekünk is van” – idézi Steinert a Speedcafe. „Nem tudom, hogy Andretti milyen tervet vázolt fel az FIA-nak és az F1-nek.”

„Véleményem szerint a megjegyzései egyáltalán nem konstruktívak, és nem is segítik az ügyét, de ezt már ő tudja.”

Steinerhez hasonló véleménye van a Ferrari csapatfőnökének Mattia Binottónak is.

„Én még nem is találkoztam Michaellel személyesen” – tette hozzá Steinerhez. „Nem tudom, hogy mit kéne egyáltalán támogatnunk, mert nem is beszéltünk még erről. Nem tudom, hogy milyen projekten dolgoznak, és ahogyan Günther is mondta, végül az utolsó szó egyébként sem a miénk.”

