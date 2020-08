Mire mehet Sainz Leclerc ellen?

Az időzítés talán nem a legtökéletesebb: Sainz minden bizonnyal a Ferrari egyik leggyengébb szezonja után csatlakozik a maranellói gárdához. Idei autójuk teljes zsákutca, a csapatot érintő átszervezések pedig csaknem heti rendszerességgel zajlanak.

Ezzel szemben jelenlegi csapata, a McLaren folyamatosan fejlődik, ráadásul 2021-től a legerősebbnek tartott Mercedes erőforrásokkal fognak versenyezni.

A két csapat közötti görbe tehát jelenleg ellentétes irányba tart. Sainz azonban már elkötelezte magát a Ferrarihoz, a döntés megmásíthatatlan.

A spanyolt arról kérdezték, lát-e esélyt arra, hogy világbajnok legyen a Ferrarival.

„ A Forma-1-ben ehhez időre van szükség, valamint arra is, hogy jókor legyél jó helyen.” – válaszolt megfontoltan.

„Bízom benne, hogy a jövőm szempontjából a legjobb döntést hoztam. Egy nagyszerű csapat tagja leszek. Alig várom, hogy lássam, mi zajlik a Ferrarinál; és legjobb versenyzői tudásom szerint segítsek a csapatnak.”

Carlos Sainz Jr., McLaren arrives at the track

Az ifjabbCarlos Sainz Jr. Ferrariba igazolásával valóra váltotta a rali- és terepautó-legenda édesapja, az idősebb Carlos Sainz álmát (mi más lehetne egy autóbolond édesapa leghőbb vágya?). Bárhogy is teljesítsenek, a vörös autók mindig a figyelem középpontjában vannak.

Az öregebbik Sainz biztos benne, átlátja az olasz csapatnál folyamatosan jelen lévő politikai játszmákat, és fia Charles Leclreccel egyenlő feltételekkel szállhat harcba a következő évben. Nem azért kardoskodott fia Maranellóba igazolásáért, hogy aztán másodhegedűsként lássa. Egy bajnok sosem így gondolkozik.

Ugyanakkor nem mehetünk el a kérdés mellett, milyen esélyekkel indul Sainz az egész Olaszország által körberajongott Charles Leclerccel szemben. A monacóitól gyakorlatilag mindenki azt várja, hogy hátára vegye a csapatot, a másik versenyzővel pedig meglesz a létszám.

Carlos Sainz Jr., McLaren, on the grid with his engineers

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images