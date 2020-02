Mire lehet képes Leclerc a Ferrarinál Schumacher, Räikkönen és a többiek ellen? A számok!

A Ferrari Charles Leclerc személyében egy több mint kiváló fiatal tehetségre talált. A monacói csak 22 esztendős, de már a második szezonjában a Ferrarihoz szerződhetett. Ez a hírek szerint a tragikus hirtelenséggel lehunyt Ferrari-elnök, Sergio Marchionne egyik utolsó döntése volt.

Marchionne nagyon jól dönthetett, mert Leclerc teljesen más szinten teljesít, mint az elődje, Kimi Räikkönen, aki azonban továbbra is a Ferrari legutóbbi bajnoka. A fiatal versenyző ráadásul azonnal legyőzte Sebastian Vettelt, mindezt úgy, hogy sokkal kisebb tapasztalattal rendelkezik, Vettel egy négyszeres világbajnok, és 2015 óta köré épül a maranellói alakulat.

Leclerc időközben több évvel hosszabbított a legendás csapattal, addig Vettel szerződése az év végén lejár, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodnának a némethez, legalábbis az eddigi pletykák javarészt erről szóltak.

Leclerc az első ferraris szezonjában több ziccert is kihagyott a hibái miatt, de így is meggyőzőbbnek bizonyult a világbajnok csapattársánál. A két győzelme mellett 10 dobogót és 7 rajtelsőséget gyűjtött be. Ezzel pedig rögtön beállította Räikkönen egyéni ferraris rekordját, és nincs túl messze Rubens Barrichello, valamint Vettel eredményétől, már ami a rajtelsőséget illeti.

Ferrari Nagydíj Győzelem Dobogó Rajtelsőség Michael Schumacher 179 72 116 58 Kimi Raikkonen 151 10 52 7 Felipe Massa 139 11 36 15 Rubens Barrichello 102 9 55 11 Sebastian Vettel 101 14 54 12

Charles Leclerc 22 2 10 7

Ha Charles egy igen versenyképes autót kap, akkor hamar megközelítheti Räikkönent, Massát és Barrichellót, akik a ferraris időszakuk alatt 10x, 11x és 9x tudtak nyerni. Tekintve, hogy Leclerc a 7 rajtelsőségőből csak nagyon keveset váltott győzelemre, ez a statisztika most még érdekesebb is lehetne.

Az élen Michael Schumachert találjuk, ami nem okozhat meglepetést, mivel a német legenda 5 címet is szerzett az olaszokkal. A 179 nagydíjából 72-t nyert meg, és 116x állt fel a dobogóra. Az időmérőkön 58 alkalommal volt az övé a legjobb idő a Ferrari volánja mögött. Ezzel toronymagasan veri a táblázatban szereplőket.

