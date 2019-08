Minttu Räikkönen: Robin egy kis Kimi-másolat

A finn apu.fi kapott betekintést a Räikkönen családba a világbajnok forma-1-es pilóta felesége Minttu által. A feleség szerint a nem rég kart autóban magát kipróbáló négyéves Robin maga kérte, hogy a Hungaroringre kísérjék el édesapját, de a család Kimi minden futamát figyelemmel kíséri, akár a helyszínen, akár a televíziós közvetítéseken keresztül.

"Már tudja, hogy melyik a sisakja, és hogy ki a csapattársa" - mesélte a világbajnok felesége, aki arról s beszélt, hogy Robin már követi az Alfa Romeo terveit is, vagyis nem csak felszínesen érdeklődik apja munkája iránt, és nem mindig elégszik meg azzal, hogy a tévén keresztül figyelheti apját, ezért kísérték el a Magyar Nagydíjra személyesen is.

"Az apja versenyzése elképesztően felizgatja" - mondta Minttu az interjúban, aki szerint a kis Robin már veszi át apja stílusát, gesztikulálását is. Azonban még az anyuka sem tudja, hogy elég lehet-e ez később ahhoz, hogy apja nyomdokaiba lépjen. "Nem tudom, majd eldől. Kimi és Robin nagyon hasonlítanak egymásra, nagymamája, Paula sokszor mondja, hogy apja fia."

És persze a kis Robin már érdeklődik a versenyzés iránt is. Apja korábban arról mesélt, hogy elsősorban a motorok érdekelték, és otthon van is egy elektromos motorja, valamint a nyáron már beülhetett egy kartba is. A szemtanúk szerint pedig elsőre nagyon jól érezte magát a közegben a mindössze négyéves utód.

"Svájcban van egy elektromos motorja, amivel mindig játszana. Ez az ő dolguk, nem megyek bele. Robin tudja ezt, engem nem is kérdez. De amikor Kimi hazaér, azonnal megy motorozni" - mesélte Minttu. De Robin nem egyedüli gyerek a családban, hiszen megszületett már kishúga, Rianna. Míg Robin az apjára ütött, Minttu szerint a kislány egyelőre rá hasonlít inkább.

"Mindenhol versenyezni akar. Rianna inkább az én karakterem, de Robinban nem látom magam. Ő Kimi másolata" - mondta a világbajnok autóversenyző felesége. "Imádja az apját, és ez csodálatos. Amikor Kimi otthon van, akkor mindig velünk van, és megél velünk minden pillanatot. Kimi a tettek embere, aki sok időt tölt a családdal, és bármit megtesz a gyerekeiért."

