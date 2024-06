"Mintha válnának" - ismét felmerült, hogy Hamilton fejben már a Ferrarinál van

Hamilton eddig szenved a Forma-1 2024-es szezonjában csapattársához, George Russellhez képest, aki 8-1-re vezet az időmérős párbajban a Kanadai Nagydíj után és az egyéni pontversenyben is megelőzi a hétszeres világbajnokot.

Hamilton sejtelmes nyilatkozatokat adott az elsősorban szombatonként őt sújtó problémákról, Monacóban például azt mondta, idén már nem fog időmérőn Russell előtt végezni, bár Kanadában inkább magát okolta gyenge teljesítményéért.

A Sky Sports F1 podcast legújabb epizódjában Schiff ezt mondta Hamilton teljesítményéről: „Szerintem amint az ember előtt adódik egy lehetőség, azonnal felébred, felpörög. Szerintem ezt az egészet a 2021-es Abu-Dzabi Nagydíjig kell visszavezetnünk. Az, hogy 2022-ben olyan autója volt, amivel nem tudott bosszút állni, roppant idegesítő volt Lewis számára.”

„El tudom képzelni, pszichológiai szempontból ez kicsit elaltatta. Nagyon nehéz abból a pofonból úgy felállni, hogy nem vághatsz vissza azonnal, kemény lehetett. Szerintem 2023-ban úgy tűnt, megfordulhat a dolog, boldogabbnak is tűnt, kicsit magabiztosabb volt, a régi önmaga. Valamiért úgy tűnik, idén ez eltűnt belőle.”

Schiff úgy véli, elkerülhetetlen, hogy a csapat és Hamilton kapcsolata megromoljon: „Ez magában nem lesz jó érzés Lewisnak. Már Monacóban is lehetett látni a fura testbeszédén és ahogy mondta, hogy idén nem fog már George előtt végezni.”

„Nem tudom, hogy ez most valami új, vagy csak most ütött be nála, hogy mintha válnának a csapattal. De ez lesz a szezon végéig. Egyre többször marad ki a fontos értekezletekből, George-ot fogják előnyben részesíteni ebből a szempontból.”

„Mindezek a dolgok kételyeket ültetnek a csapat és Lewis fejébe is. Milyen játék ez? Ott van még fejben Lewis? Szerintem mindkét fél igyekszik menteni a menthetőt, mindannyiuk sokat beszél arról, hogy jó hangulatban akarják befejezni a munkát. Nagyon tisztelik egymást, de ha a kételyek elkezdenek gyűlni, lehet még bízni a csapatban? Nagyon nehéz ez így.”