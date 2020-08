(VAS) „Mint a gyermekeit felfaló sárkány” - Miért taszítja el magától versenyzőit a Ferrari? - 1. rész

Ha Niki Lauda még köztünk lenne, minden bizonnyal elmondaná, hogy nem Sebastian Vettel az első F1-es világbajnok, akitől a Ferrari politikai cselszövések és kaotikus döntések útján szabadult meg.

Mondjuk ki őszintén: az olasz istállónál gyakorlatilag bevett hagyomány, hogy kiutálják a csapatból azt a versenyzőt, akire már nincs többé szükség.

A Ferrari kétségkívül történelmi csapat, ez a mentalitás pedig a kezdetek óta génjeikben van, mégpedig az alapító Enzo Ferrari által. Bár a csapat legendás névadója 1988-ban meghalt, szelleme máig kísért Maranellóban, és mindenki féli azt.

A Mr. Ferrari által meghatározott normák máig a csapat működésének alapját képezik. Versenyzőivel a kezdetektől fogva egyfajta se veled, se nélküled kapcsolatot ápolt. Csodálta őket pilótaként, ugyanakkor habozás nélkül feláldozta őket, ha az érdekei úgy kívánták.

Ez a sajátos viszony mindent áthatott és áthat a mai napig. „Enzo olyan volt, mint egy sárkány, aki felfalja a saját gyermekeit.” – fogalmazta meg lényegre törően Niki Lauda a karizmatikus cégalapító filozófiáját.

Az „öreg” aurája a mai napig áthatja a csapatot. Neve hallatára a Ferrari vezetői mérnökei is tiszteletteljes csenddel reagálnak, mintha a legendás alapító mellettük állva figyelné őket munka közben.

A maranellói múzeumban Enzo Ferrari szobra egyfajta földi istenségként foglal helyet az üvegfal mögött. Az ultramodern gyári épületek világában az emlékmű hídként működve képez átmenetet a mai Ferrari és a márkát övező mítosz között.

DE: Enzo Ferrari nem volt földi istenség. A szenvedély és az állhatatosság egyvelege igazi legendává tette a sötét szemüveget hordó karizmatikus vezetőt. Lényéhez mind a sikerek, mind a tragédiák hozzátartoztak.

Enzo Ferrari and his spiritual son Gilles Villeneuve sharing a bottle of Lambrusco after a testing s

Fotó készítője: Actualfoto