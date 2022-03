Minimális az esély arra, hogy Hülkenberg üljön a Haasba

Nem mondhatni, hogy egyszerű holtszezonja lenne a Haas F1 Teamnek. Miután Günther Steinerék a komplett 2021-es idényt feláldozták az új szabályoknak megfelelő, idei konstrukció fejlesztésének oltárán, nem várt gondokkal szembesültek az elmúlt hetekben.

Az első előszezoni, barcelonai teszten több technikai probléma is hátráltatta az amerikaiakat, emiatt meglehetősen kevés időt töltöttek az aszfaltcsíkon, majd az oroszok Ukrajna ellen indított katonai inváziója is komoly rést ütött a pajzson.

Hétfőn aztán újabb csapás érte őket, ugyanis a bahreini tesztre tartó repülőgép, amely a csapat alkatrészeit szállította, Isztambulban rekedt, így könnyen lehet, hogy ki kell hagyniuk a szezon előtti utolsó teszt első napját.

Az ukrajnai események hatására a csapat megvált legfőbb szponzorától, az orosz Uralkali cégtől, ez pedig magával hozta Nyikita Mazepin elküldését is. Bár az FIA sok más sportszervezettel ellentétben nem tiltotta el az orosz pilótákat a versenyzéstől, a Haasnál így sem kívántak együtt dolgozni Mazepinnel.

Gene Haas hétfőn elmondta, a második előszezoni, bahreini teszten Pietro Fittipaldi ül az autóba, de a csapattulajdonos azt is egyértelművé tette, hogy a szezonnak egy jóval tapasztaltabb pilótával vágnának neki Mick Schumacher csapattársaként.

Ezt követően gyorsan meg is indult a találgatás, ki lehet ez a versenyző, s bár Nico Hulkenberg neve is felmerült, a németnek pedig a tapasztalata is megvan, nem valószínű, hogy rá esik a Haasnak a voksa.

„Csak remélni tudom, hogy Mick olyan versenyzőt kap maga mellé, aki jobb teljesítményre sarkallja. Egy olyan pilótát, aki illik a csapatba, akitől tanulhat és jót tenne neki a fejlődés szempontjából“ - mondta Ralf Schumacher unokaöccsével kapcsolatban a Speedweek.com-nak.

Boxutcai pletykák szerint ez a versenyző nem más, mint a tavaly még az Alfa Romeónál versenyző, idén már a Formula-E-ben próbálkozó Antonio Giovinazzi, akinek erős a kötődése a Ferrarihoz, a Haasnál pedig éppen ebben a holtszezonban fűződött még szorosabbra a kapcsolat a maranellóiakkal, miután elfoglalták olaszországi bázisukat.

Mazepin menesztése után egyébként Fittipaldi számított a legnagyobb esélyesnek, hogy átvegye az orosz helyét, de nem rendelkezik elegendő F1-es tapasztalattal, ráadásul a rossz nyelvek szerint nem is elég tehetséges a szériához.

Szóba került a regnáló Forma-2-es bajnok, Oscar Piastri neve is, aki izgalmas választás lenne a Haas részéről, ugyanakkor a pilóta menedzsmentje úgy nyilatkozott, nem jelölt a pozícióra, ahogy Nico Hülkenberg szerepvállalására is igen csekély az esély.

