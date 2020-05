Minél kevesebb F1-es futam lesz idén, annál agresszívebb versenyzést láthatunk

Hamarosan megérkezhet a válasz az osztrák egészségügyi minisztériumtól az Osztrák Nagydíj megrendezésével kapcsolatban. A Red Bull Ringen két futamot rendezhetnek 1 héten belül július elején.

A Liberty Media 15-18 futamot tervez. Ahhoz, hogy a világbajnoksági státusz megmaradjon, legalább 8 versenynek kell lennie a 2020-as szezonban. Monaco és Franciaország már kiszállt az idei évre, de várhatóan mások is csatlakozhatnak hozzájuk az idő szűke miatt.

Hamarosan az is kiderülhet, hogy mi lesz a Magyar Nagydíj sorsa, de a Hungaroring eddig is pozitív volt, így minden okunk megvan a bizakodásra, még akkor is, ha eleinte zárt kapus futamok várhatóak a koronavírus miatt.

„Bármilyen bajnokság is legyen, annak ugyanolyan értéke lesz, mint a többinek. Senki ne gondolja azt, hogy a 15 verseny kevés. Amikor én versenyeztem, 16 futam volt. Ha a bajnokság nagyon rövid, akkor a versenyzők agresszívebbek lennének. A hosszú bajnokságban viszont a konzisztencia fontosabb.” - mondta Marc Gene az EFE kérdésére.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrari pilótája hisz abban, hogy a Liberty Media el fogja érni a 15 futamos naptár megvalósítását 2020-ban. Mindez azt is jelentené, hogy a közvetítési jogok érintetlenek maradnának, mivel a 15 nagydíj a limit ahhoz, hogy ez így maradjon.

„Sajnos közönség nélkül, de igen. A Liberty Media egy nagyon nyitott és rugalmas jövőképpel rendelkezik. Nincs probléma azzal, hogy mostanáig másképpen cselekedtek. Nagyon kreatívak, és azt is látom, hogy komoly befolyással vannak a nagydíjakat rendező kormányokkal.” - idézte a spanyolt az AS lap.

„Ausztrália rossz tapasztalata sokat tett annak érdekében, hogy ne ismételjék meg ezeket a hibákat. Minden lehetséges helyzetre protokollokat készítenek, így motorhome-ok sem lesznek, és minimális számú ember vehet rész a nagydíjakon.”

A Ferrarit is érinteni fogják ezek a korlátozások. „Lesznek korlátozások. Valójában az első két versenyre Maranellóból utazom el. Ausztriában a lehető legkevesebb embert küldjük el. Csak az alapvetően szükséges szerelők és mérnökök lesznek ott.”

