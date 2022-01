„Minél idősebb leszek, annál kevésbé akarok az F1-ben versenyezni”

Newgarden pedig korábban szintén F1-es álmokat dédelgetett, hiszen részt vett a brit Formula Fordban, majd pedig a GP3-ban (mai F3) is eltöltött egy évet, de aztán nem talált magának ülést. Ennek következtében visszament Amerikába, ahol először megnyerte az Indy Lightsot, majd felkerült az IndyCarba.

Ott azóta számos futamgyőzelmet és két bajnoki címet is sikerült szereznie a Team Penske színeiben. Többek között a Speedweek.com-nak Newgarden most azonban a Forma–1 negatívumairól is beszélt.

„Ha az F1-re gondolok, akkor elsősorban egy olyan bajnokságot látok, ahol a konstruktőrök versenyeznek egymással.” Ő úgy látja, elsősorban a csapatokon múlik minden, a pilóta pedig nem sokat tud hozzátenni a dolgok alakulásához.

Emiatt pedig érzése szerint a száguldó cirkusz nem igazán a pilótákról szól, ráadásul az nem is olyan érdekes, mint az amerikai széria. „Minél idősebb leszek és minél több nagydíjat látok, annál kevésbé akarok az F1-ben versenyezni.”

Az IndyCarban persze egészen más a helyzet. Ott kizárólag a Dallara gyártja a karosszériát, csak két motorbeszállító van a Chevrolet és a Honda személyében, az autók pedig lényegében egyformák, így a versenyzőre is komolyabb szerep hárul.

Azt azonban nem lehet mondani, hogy a csapatoknak ne lenne jelentősége, hiszen miközben egy-egy futamon a kisebbek is be tudnak találni, a végső címre általában csak a legjobb istállók pilótái esélyesek a tengerentúlon is.

