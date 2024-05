Mindössze 20 méteren múlhatott Norris első F1-es sikere – az FIA elmagyarázta, mi történt

Miközben a Miami Nagydíj során az élmezőny tagjai már kiálltak kereket cserélni, Norris nagyon sokáig kint maradt, és végül ebből tudott profitálni, amikor pályára küldték a Safety Cart. A helyzet azonban úgy hozta, hogy még a szokásosnál is többet nyert vele, így végül a saját kerékcseréje után simán jött vissza az első pozícióba.

Ez azonban nem biztos, hogy így történt volna, ha a biztonsági autó a McLaren elé tud kijönni a pályára. Bár Norrisnak azzal némi balszerencséje volt, hogy a biztonsági autós jelzés azok után érkezett már, hogy ő elhaladt a bokszbejárat mellett, azzal viszont komoly szerencséje, hogy Bernd Mayländer csak mögé jött ki a pályára.

Norris ezzel ugyanis nagyobb tempóval, az előírt delta időhöz tartva magát mehetett még egy kört, majd jöhetett be a bokszba kerékcserére, míg mögötte Verstappennek már a Safety Cart kellett követnie, összegyűjtve a teljes mezőnyt. A korábbi nagyjából tíz másodperces előnye így 30 fölé nőtt, amikor kiállt kereket cserélni, garantálva, hogy az első helyre térjen vissza.

Amennyiben viszont neki is be kellett volna állnia Mayländer mögé, és csak úgy tudott volna kimenni, hogy mögötte már ott vannak Verstappenék, akkor több pozíciót is bukott volna, és talán csak a negyedik vagy ötödik helyről kezdhette volna meg az újraindítást.

Hogy pontosan mi történt, arra az FIA a RacingNews365-nek adott választ: „Késői döntés volt a biztonsági autó pályára küldése, ezért nagyjából 20 méterrel vétették el Norrist. Ezt követően a versenyirányítás úgy döntött, mennek egy lassú kört, hogy felgyűjtsék a mezőnyt, a sportbírók pedig megkezdhessék a mentési folyamatot, ami nem lett volna lehetséges, ha hagyják, hogy az összes autó elmenjen a Safety Car mellett.”

„Szóval megvárták, amíg az egész mezőny összeért, mielőtt engedélyezték volna nekik az előzést.” Azt a problémát tehát, hogy Norris a biztonsági autó előtt volt, végül úgy oldották meg, hogy az egész mezőnynek engedélyezték Mayländer megelőzését, majd ismételten, de már a helyes sorrendben álltak fel mögé.

Norris az újraindításnál szépen kontrollálta a dolgokat, majd pedig komoly előnyt épített ki a futam végéig, így nem volt kérdés, hogy övé lesz-e a futamgyőzelem. Hogy mi lett volna, ha a biztonsági autó pár másodperccel korábban kapja meg a jelet, és a brit pilóta csak mögé sorakozhat fel, majd a kiállása után több pozíciót is veszít, azt sosem fogjuk megtudni, de nem biztos, hogy most Norris első F1-es győzelméről beszélnénk.

Bárhogy is van, Norris már F1-es futamgyőztesnek mondhatja magát, vélhetően lakatot téve ezzel az őt kritizálók szájára.