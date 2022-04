Mindkét versenyigazgató pozitív: veszélyben a Miami Nagydíj?

Először a Telegraph, majd saját forrásokra hivatkozva a Sky News is arról számolt be szerda este, hogy mindkét Forma-1-es versenyigazgató elkapta a koronavírust, és pozitív tesztet produkáltak, amivel nem léphetnének be az Egyesült Államok területére.

A Sky megkeresésére az FIA nem kommentálta az értesüléseiket, és a közleményük szerint csak akkor fognak a munkatársaik egészségügyi állapotáról beszélni, amennyiben annak hatása lehet a verseny lebonyolítására.

Wittichet és Freitast Michael Masi menesztése után nevezte ki az FIA a Forma-1-es versenyek élére, azonban a Sky értesülései szerint Masi akkor sem térhetne vissza a versenyigazgatói székbe, ha egyik versenyigazgató sem tudja elutazni Miamiba.

Ebben az esetben Charlie Whiting egykori helyettese, a jelenleg tanácsadóként dolgozó veterán Herbie Blash, vagy Colin Haywood vezényelheti le az első miami futamot, aki egyébként is helyettes-versenyigazgatóként lesz ott Miamiban.

További részletek hamarosan…