Mindkét Ferrari a top 10-ben: „Még maradt hely a javításra”

A tényt, hogy mindkét Ferrari a legjobb tízben tudott zárni a második szabadedzésen Szocsiban, már önmagában is jelentős előrelépésnek lehet tekinteni a korábbi eredményeket figyelembe véve.

Belgiumban és Olaszországban a Scuderia formája eléggé aggasztó volt, hiszen a Q3 csak elvétve jött nekik össze, sőt, még a Q1-es kiesés is előfordult velük. Oroszországban eddig viszont úgy látszik, hogy visszatértek a korábbi formájukhoz, és legalább értékelhető eredményt tudnak felmutatni.

Még több F1 hír: Ricciardo: Túl korai még az orosz dobogóról beszélni…

„Az előző hétvégékhez képest valamivel jobban festenek a dolgok” – konstatálta Sebastian Vettel is, aki a lassabb volt ma a két ferraris közül, 1,664 másodperccel Bottas mögött. A német azonban óvatos marad: „Majd holnap fogjuk látni a valódi képet. Általánosságban véve viszont rendben volt. Még maradt hely a javításra.”

A csapat erre a versenyre fejlesztéseket hozott az első és a hátsó szárny terén is. Hatalmas előrelépést nem várnak ezektől, de azt remélik, hogy a pilóták magabiztosabbak lesznek majd az autót illetően. Ez látszólag sikerült is nekik.

„Tudtuk, hogy nem lesz nagy lépés. Amit viszont mi látunk, és amennyire érezzük, azt teszi, amit elvártunk tőle” – jelentette Vettel. A négyszeres bajnok azonban még nem akar esélylatolgatásba bocsátkozni. A helyzet legalább szorosabb lehet a Mercedesek mögött.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Őszintén szólva mi már nem nézzük a Mercedest” – nevetett. Aztán rákérdeztek, hogy mi a helyzet a mögöttük lévőkkel. „Nem tudom” – vonta meg erre a kérdésre Vettel a vállát. „Sokaknak nehéz délutánjuk volt, és itt általában nem olyan könnyű mindent egyetlen edzésbe bepakolni. Holnap szoros lesz.”

„Fontos lesz, hogy jó köröket fussunk, lehetőleg problémák nélkül. Ez kerül a fókuszba. Az autóból még talán ki tudunk hozni apróságokat, és remélhetőleg holnap már minden összeáll.” Szükség is lenne már egy jobb hétvégére a vörösöknek.

Hiába sikerült például egy dupla pontszerzést összehozni legutóbb Mugellóban, a csapat ott is csak szenvedett, és még majdnem George Russell is megverte őket a Williamsszel. Az olasz sajtó pedig kegyetlenül megtámadja őket már a legkisebb baklövés után is, tehát mindenképpen javítaniuk kéne.

A hétvége további részében kiderül majd, hogy történt-e valami fejlődés vagy pedig maradnak a kritikák.

A Renault azon dolgozik, hogy Alonso minél hamarabb újra autóba ülhessen valamilyen formában.

Kulisszák mögött a Ferrari F1-es bemutatója: SF1000